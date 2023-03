https://sputniknews.lat/20230320/rusia-abre-proceso-penal-contra-fiscal-y-jueces-de-la-corte-penal-internacional-1137085519.html

Rusia abre proceso penal contra fiscal y jueces de la Corte Penal Internacional

MOSCÚ (Sputnik) — La justicia rusa abrió un proceso al fiscal y los tres jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) que emitieron el 17 de marzo una "orden... 20.03.2023, Sputnik Mundo

El 17 de marzo, la CPI, que no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió órdenes de arresto contra el mandatario ruso, Vladímir Putin, y la comisionada de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por supuestos "traslados ilegales" de niños de áreas ucranianas en conflicto a zonas seguras de Rusia.Según el comunicado, Karim Khan, del Reino Unido, un país que mantiene una pugna geopolítica con Rusia, pidió el 22 de febrero de 2023 a la CPI emitir una orden de arresto contra ciudadanos rusos.La troika de jueces de la CPI se valieron de esa petición para dictaminar su decisión "ilegítima" en contra Putin y Lvova-Belova, señaló el Comité de Investigación.Desde el Kremlin recalcaron que las decisiones de esa corte no tienen ninguna validez para Rusia. Varios países no reconocen a la CPI, entre ellos Rusia, Estados Unidos, China, India, Israel, Irán y otros.

