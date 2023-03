https://sputniknews.lat/20230321/asia-times-eeuu-pierde-influencia-de-forma-catastrofica-al-subestimar-a-rusia-1137118196.html

'Asia Times': "EEUU pierde influencia de forma catastrófica al subestimar a Rusia"

21.03.2023

La nota explica que al encuentro privado acudieron exsoldados estadounidenses de alto rango, funcionarios de inteligencia y exmiembros de gabinetes de los últimos gobiernos del país norteamericano.El texto explica además que la reunión se desarrolló siguiendo las pautas de debate conocidas como Chatham House, en honor al conocido think tank británico, que indican que no se puede revelar públicamente quiénes participaron pero sí se pueden exponer los contenidos que se discutieron.De acuerdo con la nota, los asistentes coincidieron en que las perspectivas para Ucrania en relación a su conflicto con Rusia son "sombrías" y que cada vez parece menos probable que el régimen de Kiev pueda triunfar sobre el Ejército ruso, "incluso si Occidente hace un máximo esfuerzo" para financiar la escalada del presidente Volodímir Zelenski."A falta de personal capacitado y municiones, argumentó un orador, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, podría considerar el plan de paz chino, especialmente después de la exitosa mediación de Pekín en la disputa entre Irán y Arabia Saudí", narra el artículo, que además señaló que hubo un consenso entre los presentes de que la contraofensiva de Ucrania esperada para la primavera requeriría de un número de vehículos de guerra que Kiev simplemente no tiene."Aunque Washington ha descartado el plan de paz de China para Ucrania, Zelenski no lo ha hecho. Rusia mantendría el Mar de Azov y la mayor parte del Donbás, un acuerdo que se le podría imponer a Ucrania [desde Occidente] a medida que se queda sin mano de obra y municiones", argumenta el autor de la nota.Esa observación hace referencia al rol decisivo que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han tenido en guiar las decisiones de Ucrania desde que el propio gobierno estadounidense realizara un golpe de Estado en el país en el 2014 y depusiera al entonces presidente Víktor Yanukóvich por no alinearse con los intereses de Occidente.Más adelante, el autor cita a un analista de política exterior que ha asesorado al Departamento de Defensa de EEUU, quien señaló durante la reunión que, por el contrario, el presidente de Rusia, VladímirPutin, tenía la ventaja de tener a su disposición 1,7 millones de soldados de reserva en caso de necesitarlos."Si no podemos proporcionar grandes cantidades de ayuda dentro de dos años, es mejor que reduzcamos nuestras pérdidas ahora", propuso el experto. "Estados Unidos está perdiendo influencia de forma catastrófica al subestimar a Rusia. No tiene capacidad industrial para suministrar munición de artillería a Ucrania. La mejor política es un alto el fuego inmediato", dice el medio.La pérdida de influencia de EEUUEl autor decide dar a conocer en la nota los puntos centrales de su intervención durante la reunión.El columnista dijo en el encuentro que el conflicto de Ucrania ha puesto en marcha un realineamiento global, siendo un ejemplo de ello el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita mediado por China. "Al observar los errores de Estados Unidos en Ucrania, los saudíes concluyeron que EEUU no pondrá sus botas en el Medio Oriente y están buscando otros amigos", explicó.Y añadió: "Turquía ha florecido como intermediario comercial entre China y Rusia, y ha arreglado las relaciones con los Estados del Golfo y con Israel. La India, supuestamente un aliado contra China, se ha convertido en el mayor cliente de petróleo de Rusia y ha ampliado enormemente su comercio con China, que ahora proporciona el 30% de sus importaciones no petroleras"."Eso sería una humillación para Estados Unidos, pero saludable. En la década de 1970, Vietnam le hizo un favor a Estados Unidos al humillarlo", explica el autor porque, argumenta, hizo que cambiara su estrategia de Defensa, lo que eventualmente llevó a su triunfo en la Guerra Fría."Por lo tanto", concluye "Putin puede estar haciéndole un favor a Estados Unidos al humillarlo ahora".

