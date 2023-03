https://sputniknews.lat/20230321/eeuu-nervioso-rusia-y-china-fortalecen-aun-mas-sus-lazos-1137152499.html

EEUU nervioso: Rusia y China fortalecen aún más sus lazos

EEUU nervioso: Rusia y China fortalecen aún más sus lazos

Algo que pone a EEUU se pone cada vez más nervioso. ¿Es capaz la Casa Blanca sostener un diálogo civilizado con la prensa? Maduro limpia la casa. Gobierno... 21.03.2023

EEUU nervioso: Rusia y China fortalecen aún más sus lazos

A Rusia y a China no los para nadieDurante la reunión con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en el marco de su visita de Estado a Moscú el presidente de China, Xi Jinping, declaró que invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a visitar China este año. También invitó a Mishustin a visitar el país asiático lo antes posible. Además, Xi llamó a intensificar el trabajo de los mecanismos intergubernamentales entre ambos Estados. Afirmó que el nuevo primer ministro chino, Li Qiang, dará prioridad al desarrollo de la cooperación con Rusia.Mientras, el fortalecimiento exponencial de las relaciones entre Rusia y China, es directamente proporcional al aumento del nerviosismo en EEUU. Así, el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró este lunes que EEUU "está preocupado" por la probabilidad de que el presidente de China, Xi Jinping, reitere la petición de alto el fuego en Ucrania durante su visita a Moscú.¿Es capaz la Casa Blanca sostener un diálogo civilizado con la prensa?La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ejecuta una práctica un poco rara para una vocera: ignora las preguntas, pero no solo las preguntas: ignora a un periodista acreditado ante la Casa Blanca que lleva meses sin gozar del privilegio de hacer una pregunta en la rueda de prensa de la funcionaria.La habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo fue interrumpida este lunes por los gritos de un periodista que acusó a Karine Jean-Pierre de no permitirle hacer preguntas. La escena fue protagonizada por Simon Ateba, corresponsal para la Casa Blanca de Today News Africa, quien parecía frustrado por no ser escogido por Jean-Pierre entre sus demás colegas para pronunciarse.Maduro limpia la casaUna serie de detenciones llevadas adelante por la Policía Anticorrupción de Venezuela marcó el inicio de una campaña del gobierno de Nicolás Maduro contra empresarios y funcionarios corruptos. Las detenciones abarcan a funcionarios del poder judicial, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, un alcalde ligado a una banda criminal, y funcionarios de la petrolera estatal PDVSA.El ministro de petróleo, Tareck El Aissami, presentó su renuncia y se puso a disposición de la justicia para colaborar con las investigaciones. Para la oposición, esto no se debe a una genuina intención de acabar con la corrupción, sino que es parte de una disputa interna por el poder. Según Walter Ortiz, politólogo venezolano, "sin duda alguna, va al proceso de reinstitucionalización necesaria, en el marco de esta nueva etapa que estamos transitando, que impone a la sociedad venezolana, al Estado venezolano, a las instituciones venezolanas, fortalecer los mecanismos administrativos, políticos, penales, para luchar efectivamente en contra de la corrupción".¿Amenazada la paz en Colombia?El presidente, Gustavo Petro, ha ordenado reactivar las operaciones militares contra la organización narcoparamilitar Clan del Golfo, tras el ataque perpetuado por esta organización armada contra miembros de la fuerza pública. Este anuncio tiene lugar en medio del desarrollo del paro minero en la región del Bajo Cauca y Nordeste del departamento de Antioquia, donde se han reportado choques con la fuerza pública y la quema de vehículos de carga.Al respecto, el historiador y magíster de estudios latinoamericanos e investigador en geopolítica, Jhosman Barbosa Domínguez, señala que "es importante entender que el Clan del Golfo, si es una expresión del paramilitarismo colombiano, no hay una verdadera intención de hacer negociación".Silbidos a Messi podrían poner en peligro su continuidad en el fútbol francés.Lionel Messi, flamante campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en Qatar 2022, parece estar pensando en la posibilidad de despedirse del fútbol galo, pese a estar negociando la renovación del contrato con el París Saint Germain. Y es que los silbidos que recibió tras la derrota 2-0 ante Rennes por la Ligue 1, justo una semana después de la eliminación de la Liga de Campeones, presagian nubarrones sobre el futuro del crack argentino.El contrato de Lionel Messi con el PSG termina en junio, y esto genera mucha especulación sobre su continuidad en París. A esto se suma que recientemente se dio a conocer que el club saudí Al Hilal estaría dispuesto a pagarle unos 230 millones de dólares por temporada para que integre su escuadra. Además, existe otra oferta por parte del Inter de Miami de la MLS de EEUU, propiedad de David Beckham, para hacerse de los servicios del astro argentino. Messi aún no se ha pronunciado sobre su futuro.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

