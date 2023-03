https://sputniknews.lat/20230321/el-racismo-contra-francia-marquez-figura-bajo-constante-ataque-en-colombia-1137153065.html

El racismo contra Francia Márquez, figura bajo constante ataque en Colombia

La primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, constituyó un hito, pero su cargo no evitó ataques racistas contra la... 21.03.2023, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

francia márquez

gustavo petro

política

racismo

discriminación

afrodescendientes

derechos humanos

Pese a ser una de las más votadas por los colombianos, la líder social, activista afro y actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denuncia ser atacada constantemente por sus raíces.En diálogo con Sputnik, la activista afrocolombiana Nimia Vargas, miembro de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, sostuvo que hay una intención de arremeter contra la vicemandataria y "ridiculizarla", al igual que han hecho con las comunidades afrocolombianas.Para Vargas, la intención detrás de los ataques es quitarla del lugar que tiene como referente para las próximas generaciones y la propia comunidad en el país. Se busca "quitarle los buenos espejos a los niños y niñas que vienen creciendo", subrayó.En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la vicepresidenta Márquez elevó su voz a través de Twitter "para que el racismo y la falta de respeto por la diferencia no sigan arrebatándole la dignidad a ninguna persona".Desde la Casa de Nariño, sede del ejecutivo colombiano, la acompañante política de Gustavo Petro continúa reivindicando los derechos de los afrodescendientes, en especial de las mujeres, que aún en pleno siglo XXI deben sortear infinidad de desigualdades.Críticas racistas y clasistasEn los últimos días, la vicemandataria estuvo en el foco de críticas por el uso del helicóptero que está a disposición del Gobierno, aeronave con la que se transporta habitualmente hasta su residencia en el municipio colombiano de Yumbo, en Valle del Cauca (suroeste), por motivos de seguridad."Lo que ella hace lo han hecho muchos antes y lo siguen haciendo pero como no son negros, no les pusieron problemas", aclaró Vargas, en referencia a las críticas de la oposición colombiana por presuntamente malgastar el dinero del Estado en esos viajes.La propia Márquez respondió, entrevistada por la revista Semana, que todos los presidentes y vicepresidentes del país, sin excepciones, han hecho uso de la aeronave presidencial. "¿Por qué a los otros no les hacen escándalos?", preguntó y agregó: "¿Por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, no lo puede usar?".Márquez remarcó que continuará trasladándose vía aérea "le guste a la élite colombiana o no" y recordó que el uso del helicóptero es esencial para su seguridad. "Después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, no les voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido", explicó.En efecto, Márquez sufrió un intento de atentado en enero de 2023, cuando las autoridades detectaron un artefacto explosivo en la carretera que conducía a su hogar en Cauca.Poco respaldo políticoLos cuestionamientos a Márquez no solo han sido tildados de racistas sino que han puesto al descubierto el clasismo y el machismo en el país, según denuncian miembros del gobernante Pacto Histórico.Desde su asunción, la dirigente ha sido atacada por su condición de mujer y su color de piel. Si bien el episodio que alcanzó mayor notoriedad fueron los comentarios racistas de una mujer que protestaba contra el Gobierno en septiembre de 2022, que calificó a la dirigente de "simio" y cuestionó "¿qué educación puede tener un negro?”, Márquez ha sido destinataria de comentarios de odio por artistas, periodistas e incluso desde la propia esfera política.Camino por recorrerLejos de ser un caso aislado, "la figura de Francia visibiliza los problemas que tienen las mujeres y hombres negros de Colombia", apuntó la integrante de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, desde donde se reivindican los derechos humanos, la autonomía plena de las mujeres y el liderazgo de las afrocolombianas.Ya entrado el siglo XXI, aún las personas sufren discriminación por su color de piel. Según relata Vargas, la población negra, que en el país corresponde al 9,34% del total colombiano, es sometida a vejaciones y atraviesa infinitas desventajas a la hora de conseguir trabajo.El color de piel, el cabello e incluso la forma de hablar de las personas afrodescendientes llegan a condicionar su acceso a ciertos puestos; e incluso, de alcanzarlos, se intenta hacerlos invisibles. "Si tienes un peinado afro entonces tú no puedes estar ahí y si estás tienes que estar en un lugar que no seas visible, que no te vean", se quejó la defensora.La activista sostuvo además que constantemente se ponen en duda las capacidades de los afrocolombianos y en ocasiones se los trata como a "menores de edad, que necesitan ser tutorados".

colombia

colombia, francia márquez, gustavo petro, política, racismo, discriminación, afrodescendientes, derechos humanos