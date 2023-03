https://sputniknews.lat/20230321/lavrov-el-posible-suministro-de-proyectiles-de-uranio-empobrecido-a-kiev-acabara-mal-para-londres--1137138539.html

Lavrov: el posible suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Kiev acabará mal para Londres

Lavrov: el posible suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Kiev acabará mal para Londres

Los planes para suministrar proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania demuestran que el Reino Unido está dispuesto a asumir no solo riesgos, sino también... 21.03.2023, Sputnik Mundo

Más temprano este 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, declaró que el país suministrará a Ucrania municiones con uranio empobrecido para apoyar a Kiev en medio de la operación militar rusa.Según él, esta situación significa que en el Reino Unido están dispuestos "no solo a correr riesgos, sino a violar el derecho internacional humanitario, como hicieron en Yugoslavia en 1999, y muchas otras cosas que se permitieron, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".Además, La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó de "guión yugoslavo" la intención británica de suministrar a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido.La diplomática, al mismo tiempo, subrayó que sería ingenuo pensar que habrá víctimas solo entre las personas contra las que se usen tales municiones.En Yugoslavia quedaron afectados sobre todo los soldados de la OTAN, en particular los italianos, que más tarde lucharon por obtener una compensación de la Alianza por la salud dañada. Pero sus demandas fueron rechazadas, recordó."¿Cuándo los ucranianos volverán en sí? No me refiero a los dependientes de la calle Bánkovaya [donde está la oficina de Zelenski], sino a los que todavía son capaces de pensar. Pues sus bienhechores serán sus envenenadores", afirmó.

