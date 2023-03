https://sputniknews.lat/20230321/le-pen-la-mocion-de-censura-ha-debilitado-al-gobierno-de-francia-1137129172.html

Le Pen: la moción de censura ha debilitado al Gobierno de Francia

Le Pen: la moción de censura ha debilitado al Gobierno de Francia

PARÍS (Sputnik) — La moción de censura votada en la Asamblea Nacional de Francia a iniciativa de la fracción LIOT, aunque no se aprobó, ha debilitado al...

La política subrayó que las autoridades "no tienen piedad de los franceses", pues han decidido efectuar la reforma de pensiones en un período en que la población lucha contra las alzas y la inflación. El 16 de marzo la primera ministra Elizebeth Borne, recurrió al Artículo 49.3 de la Constitución de Francia para aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la edad de jubilación de los 62 años a los 64 años, sin someterlo a votación en el Parlamento. El 20 de marzo la Asamblea Nacional de Francia votó la moción de censura presentada contra el Gobierno por la fracción opositora LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires); se dieron 278 votos a favor, pero no se logró la requerida mayoría absoluta, de los 287 votos. La propuesta sobre la segunda moción de censura, promovida por la fracción que encabeza Le Pen, fue rechazada, tras reunir solo 94 votos. Los partidos de la oposición planean proseguir la lucha contra la ley sobre la reforma de pensiones, declararon que se dirigirán al Consejo Constitucional de Francia, esperando que éste encuentre en ese documento una infracción de las normas de la Carta Magna del país. El Consejo puede decretar la falta de la correspondencia con la Constitución para un proyecto de ley que inmediatamente después de aprobado haya sido disputado y todavía no ha empezado a regir. Incumbe solo al presidente del país, al primer ministro y a los presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional presentar la respectiva solicitud.Elizabeth Borne anunció que acudirá al Consejo Constitucional pidiendo revisar el texto del proyecto de ley según un procedimiento acelerado, en una semana, en vez del habitual plazo de un mes.

