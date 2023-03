https://sputniknews.lat/20230321/thelma-cabrera-la-indigena-que-desafia-el-veto-como-candidata-presidencial-de-guatemala--video-1137111169.html

Thelma Cabrera, la indígena que desafía el veto como candidata presidencial de Guatemala | Video

Thelma Cabrera, la indígena que desafía el veto como candidata presidencial de Guatemala | Video

La autoridad electoral le niega la posibilidad de aparecer en la boleta electoral en los comicios de junio de 2023. Aunque espera respuesta a su apelación, el... 21.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-21T01:07+0000

2023-03-21T01:07+0000

2023-03-21T01:15+0000

américa latina

política

medioambiente

guatemala

mujeres

lucha de mujeres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108932/26/1089322663_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb4788ced0e964bf16ed30d3e7b76dc4.jpg

A pocos días de que cierre el periodo de inscripciones electorales, Thelma explica por qué es lógico que el sistema electoral no le permita participar en las elecciones presidenciales de un país que alberga el tercer mayor porcentaje de población indígena en América Latina, con 43.6%, según las estadísticas oficiales, solo detrás de Bolivia y Perú."Nosotros no somos obedientes a los patrones y entonces tienen que hacer esos berrinches ante la lucha de nosotros los pueblos. Tienen que orquestar un fraude bien hecho para cerrar todas las puertas que se están abriendo para el pueblo indígena de Guatemala", dice Cabrera.La aspirante insiste en que el proyecto que encabeza plantea una profunda transformación, que arrebate el poder a las empresas trasnacionales y a las élites políticas corruptas para virar hacia un Estado plurinacional que reconozca en la práctica a las mayorías étnicas, el alma de Guatemala.¿Por qué negarle el derecho a ser votada?De acuerdo con las autoridades electorales, su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, una de las voces más críticas contra el actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, tiene una investigación pendiente por su gestión como procurador de los derechos humanos.Rodas argumenta que se trata de una venganza política por acusar directamente a los poderes que persiguieron a jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción.Los cuestionamientos contra el aspirante a vicepresidente implican que, en automático, Thelma Cabrera esté inhabilitada para postularse por la presidencia, a menos que su movimiento reemplace al candidato, una opción descartada.Esta es la segunda vez que Cabrera opta por la presidencia de su país, en la primera oportunidad, en 2019, alcanzó un sorpresivo cuarto lugar, cuando tuvo que enfrentar discriminación y un proceso desigual que le restó visibilidad.Elecciones en Guatemala: una mujer indígena, no; la hija de un dictador, síEl veto a la candidatura de una mujer indígena causó controversia en Guatemala, cuando el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a la inscripción de candidatos investigados por corrupción, nexos con el crimen organizado y hasta a la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, quien instauró un Gobierno militar entre 1982 y 1983 y fue declarado culpable por genocidio.En la polémica lista de admitidos también está la ex primera dama Sandra Torres, quien fue detenida y procesada en un caso de corrupción durante la presidencia de su exesposo, Álvaro Colom (2008 y 2012). El candidato a vicepresidente Romeo Guerra, que acompaña la propuesta de Torres Casanova, renunció a su credo evangélico, días antes de inscribirse, pues la constitución también prohíbe la postulación a miembros de algún culto religioso.El Tribunal Supremo Electoral también permitió que otro cuestionado personaje, Jaime Martínez, busque ser alcalde del departamento de Jutiapa; fue procesado y cumplió una condena por tráfico de influencias. La misma suerte corrió el aspirante a diputado Esduín Jerson Javier Javier, a pesar de que en 2021 la Fiscalía guatemalteca solicitó que se le retirara la inmunidad por supuestos vínculos con el narcotráfico.Además, los políticos Felipe Alejos y Allan Rodríguez lograron colarse a la lista de candidatos al Congreso, a pesar de que EEUU les retiró la visa por implicaciones en casos de corrupción. Ni Thelma Cabrera ni el antiguo ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, cuentan con expedientes de este tipo, pero la autoridad electoral les niega el registro."No somos de izquierda, el pueblo nos va a juzgar"A menudo, la propuesta de Thelma Cabrera ha sido descrita como un movimiento de izquierda radical; si bien existe una base social antisistema en sus ejes de acción, la representante de los pueblos mayas asegura que no se siente identificada con la izquierda o con los políticos que se proclaman bajo esta ideología y defraudan a la ciudadanía."Tampoco nos caracterizamos como un instrumento o un partido político de izquierda porque lastimosamente, aquí en Guatemala, la izquierda está cooptada por los mismos patrones", sentencia Cabrera, quien repudia a los partidos que presumen ideales progresistas pero que han sido cómplices de la derecha."La obediencia que ha hecho la izquierda en Guatemala ha fortalecido también a la oligarquía. El pueblo nos va a juzgar si somos izquierda o derecha con nuestras acciones. Somos antiimperialistas, somos anticoloniales, somos antipatriarcales".Esta reflexión, apunta Cabrera, también va dirigirá a la pequeña y mediana empresa de Guatemala. "No se trata de tener el poder, cumplimos una misión"Thelma se distancia de la política tradicional para remarcar que ella no está movilizándose para reemplazar al presidente saliente y sentarse en su silla."Utilizan nuestra identidad o indumentaria como mujer o como hombre para determinados momentos electorales, cada cuatro años, y justifican diciendo: 'aquí están los pueblos indígenas', cuando no cuentan con nuestro consentimiento", reitera.La plataforma de Cabrera, constituida legalmente como partido político bajo las siglas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), también está representada en las elecciones para renovar 340 corporaciones municipales y 160 diputaciones."Lo que estamos promoviendo es un proyecto de nación, no es solo en el momento electoral; sea o no sea presidente, nuestra lucha va a seguir porque no perseguimos puestos, no perseguimos hueso. La lucha sigue porque es para construir el buen vivir".

https://sputniknews.lat/20230222/guatemala-marcada-por-protestas-indigenas-debido-al-rechazo-a-inscripcion-de-candidata-presidencial-1136109125.html

https://sputniknews.lat/20230306/evo-morales-llama-racistas-a-autoridades-de-guatemala-por-bloquear-a-candidata-maya-1136526164.html

https://sputniknews.lat/20230314/mision-del-fmi-proyecta-una-desaceleracion-de-la-economia-de-guatemala-en-2023-1136844984.html

https://sputniknews.lat/20230209/guatemala-permite-que-hija-de-dictador-sea-candidata-1135593876.html

https://sputniknews.lat/20211026/devuelven-a-guatemala-una-emblematica-estela-maya-tras-seis-decadas-1117518785.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alejandro Galindo https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/15/1137115988_138:0:664:526_100x100_80_0_0_c5fe2da3211701efdc2d99927141f425.png

Alejandro Galindo https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/15/1137115988_138:0:664:526_100x100_80_0_0_c5fe2da3211701efdc2d99927141f425.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alejandro Galindo https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/15/1137115988_138:0:664:526_100x100_80_0_0_c5fe2da3211701efdc2d99927141f425.png

política, medioambiente, guatemala, mujeres, lucha de mujeres