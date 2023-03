https://sputniknews.lat/20230321/yankee-go-home-abuchean-a-john-kerry-encargado-de-eeuu-para-el-clima-durante-visita-a-mexico-1137155031.html

"Yankee, go home!": abuchean a John Kerry, enviado de EEUU para el clima, durante visita a México

El enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, fue abucheado durante su participación en la conmemoración del natalicio del expresidente... 21.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-21T22:29+0000

2023-03-21T22:29+0000

2023-03-21T22:56+0000

Después de ser presentado por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, una persona del público le gritó al funcionario de la Casa Blanca "Yankee, go home!".Pese a la crítica, el funcionario del Gobierno encabezado por Joe Biden hizo caso omiso y dio su mensaje, en el que reconoció los trabajos para mantener una buena relación entre México y Estados Unidos.Kerry también afirmó que el liderazgo de López Obrador es sabio, ya que promueve los intereses de la población."Me queda claro que él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están inexplicablemente unidos. No es una declaración política o ideológica; está basada en la realidad y la ciencia. Nos advierte a todos que debemos dar los pasos necesarios para reducir el nivel de calentamiento del planeta", consideró el funcionario ambiental.Para finalizar su discurso, refrendó la independencia de México y dio en español un mensaje del presidente de EEUU: "Estados Unidos y México, para siempre"."Es una relación nacida de la igualdad"En tanto, en su participación el mandatario mexicano apuntó que la relación entre EEUU y México nace de la igualdad."Nunca vamos a ofenderles como país independiente, libre y soberano que somos. Por eso le agradezco mucho al presidente Biden que nos respeta y aplica la frase de Juárez: 'Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'", declaró López Obrador.En relación con las confrontaciones que últimamente existen entre su administración y Washington por temas como narcotráfico, seguridad, el secuestro de estadounidenses en el estado de Tamaulipas y la democracia en la región, López Obrador recordó que a lo largo de la historia no habían tenido este tipo de discusiones."No siempre hemos tenido diferencias con el Gobierno de EEUU, como cuando el presidente [Abraham] Lincoln (1861-1865) entendió y apoyó la causa del presidente Juárez. Para que tengamos una idea, un dato: Lincoln nunca reconoció a Maximiliano [de Habsburgo]; nunca aceptó [su imperio, que sucedió de 1864 a 1867]", ponderó.El mandatario latinoamericano añadió que esa fue una de las razones por las que invitó a Kerry a Oaxaca."Por eso decidí invitar a Kerry, quien además es el representante del medioambiente y clima, para cuidar la naturaleza [como lo ha mencionado] el presidente Biden, quien se ha portado con nosotros de manera respetuosa. Nunca olvido que la primera vez que nos vimos, me dijo 'ustedes son un país independiente y libre'", puntualizó López Obrador.

