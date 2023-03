https://sputniknews.lat/20230322/china-insta-a-eeuu-a-reconsiderar-su-papel-en-el-conflicto-de-ucrania-1137181125.html

Anteriormente, el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, afirmó que el resultado de la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, no daba a Estados Unidos grandes expectativas de un rápido final del conflicto en Ucrania. El vocero subrayó que China insta a Estados Unidos a reconsiderar su papel en la cuestión ucraniana y a dejar de echarle la culpa a China. Según Wenbin, Pekín no tiene objetivos egoístas en la cuestión ucraniana, nunca ha observado lo que ocurre "de brazos cruzados", nunca ha echado leña al fuego ni ha perseguido sus propios intereses allí. "Nos gustaría informar a todo el mundo de que China no es la instigadora de la crisis ucraniana, no es parte en esta crisis y mucho menos suministra armas a ninguna de las partes", declaró Wang Wenbin. El presidente chino, Xi Jinping, realiza una visita de Estado a Moscú del 20 al 22 de marzo en lo que es su primer viaje al extranjero después de ser reelegido a principios de este mes para un tercer mandato como líder de China Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armamento a Ucrania, y que los convoyes con armas sería un "objetivo legítimo" nada más cruzar la frontera. Las fuerzas de Rusia llevan a cabo la operación militar desde febrero de 2022 para frenar los bombardeos del Ejército ucraniano contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022.Transparencia en la elección del presidente del Banco MundialEl Gobierno de China apostó por la transparencia en la elección del nuevo presidente del Banco Mundial después de que Estados Unidos anunciara que su candidato Ajay Banga visitaría China este 22 de marzo.El 21 de marzo, las autoridades de Washington aseguraron que Banga, un empresario indio, nacionalizado estadounidense, vinculado a las grandes compañías norteamericanas, se reuniría este 22 de marzo con el ministro de Finanzas de China y altos cargos de los principales bancos del gigante asiático.Wang recalcó que su Gobierno tomó nota del candidato del presidente de EEUU, Joe Biden, y está abierto a otras candidaturas para dirigir el Banco Mundial.A mediados de febrero, el actual presidente del Banco Mundial, el también estadounidense David Malpass, anunció su intención de dimitir en próximo 30 de junio. Biden propuso a finales de ese mismo mes la candidatura de Ajay Banga para suceder al Malpass, quien había sido elegido en abril de 2019.Solicitud rusa sobre los Nord StreamChina confía en que los países de Occidente tomen parte activa en las consultas sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) acerca la investigación de las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, destacó Wang Wenbin.Explicó que la esencia de la resolución propuesta por Rusia consiste en facilitar la investigación internacional de la ONU y China apoya esta idea.El vocero chino enfatizó que Pekín llamó la atención sobre la posición al respecto de algunos países de Occidente en el CSNU.El pasado 17 de febrero, la misión de Rusia ante las Naciones Unidas preparó un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad del organismo, solicitando que se instale una comisión internacional independiente para investigar el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2.Está previsto que la votación sobre la resolución se celebre hasta finales de marzo.El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.Una investigación periodística realizada por el prominente comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos en junio de 2022, y tres meses después los militares noruegos activaron los explosivos.

