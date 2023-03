https://sputniknews.lat/20230322/cuba-denuncia-acoso-y-hostigamiento-a-su-equipo-durante-semifinal-del-v-clasico-de-beisbol-1137200812.html

Cuba denuncia acoso y hostigamiento a su equipo durante semifinal del V Clásico de Béisbol

LA HABANA (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba emitió una declaración donde denuncia los "actos hostiles" acontecidos durante el... 22.03.2023, Sputnik Mundo

"Cuba denuncia actos de hostilidad contra su equipo de béisbol incitados por las autoridades de Miami", subraya una nota publicada por la cancillería de la isla en su cuenta en Twitter. De acuerdo a la declaración publicada por el Minrex en su sitio web, durante el encuentro en el estadio LoanDepot Park de la ciudad de Miami, "se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano que participó en el certamen, que Cuba denuncia de forma enérgica". La cancillería cubana, no obstante, reconoció la "conducta respetuosa, conforme al espíritu deportivo", del equipo estadounidense, y a su vez criticó la agresividad expresada por un grupo de asistentes al estadio contra la escuadra antillana.Entre ellos, según denunció, se incluyeron agresiones directas, amenazas, uso de lenguaje ofensivo y ataques lesivos a la moral del equipo de Cuba. "Se trató de sucesos contrarios a la concepción de este tipo de eventos deportivos", enfatizó la cancillería cubana.La nota denuncia además que no se hicieron cumplir las reglas de orden y conducta establecidas por el estadio, en lo que hubo aparente complicidad de ciertos representantes y personal de esa instalación deportiva y de autoridades locales, en particular, de los encargados del orden y la seguridad.La declaración precisa que durante el juego de béisbol entre Cuba y EEUU se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, así como contra miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana, y también contra espectadores que apoyaban al equipo de Cuba."Supuestos espectadores ingresaron en tres ocasiones al terreno durante el partido e interrumpieron el juego, lo que puso en peligro la seguridad y estabilidad de los jugadores del equipo cubano. Se profirieron reiteradas ofensas y amenazas a los atletas, en alta voz, cuando a estos le correspondía su turno al bate o cuando se preparaban para entrar en el juego, como le ocurrió al lanzador cubano Frank Abel Álvarez mientras calentaba en el bullpen, lo cual atenta contra las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y cualquier noción de deporte limpio", añade el texto.También se mostraron constantemente carteles con consignas políticas, lenguaje obsceno y vulgar, irrespetuosos hacia atletas y público en general, que interfirieron en el disfrute del juego, y de la misma forma, se utilizó ropa con frases e imágenes ofensivas, de contenido político, no permitidas por las reglas de la instalación deportiva.El documento condena, además, la repetida violación del Código de Conducta para Huéspedes establecido para el estadio de Miami, a partir del consumo de bebidas alcohólicas de manera irresponsable y la violación de los asientos asignados.El Minrex denunció también la complicidad demostrada por las autoridades locales, que "permitieron y crearon las condiciones para que estos actos tuvieran lugar, de manera abierta y con impunidad" y la incitación por parte de políticos locales y figuras que ostentan cargos públicos a la indisciplina, la agresión y el asedio a los deportistas.

