El exvicepresidente del banco Lehman Brothers evalúa la resistencia de Rusia ante la crisis bancaria

McDonald, que trabajó en Lehman Brothers durante la crisis financiera de 2008 y estuvo a cargo de la gestión de la deuda y el comercio de valores convertibles, afirmó que Rusia es un país con "activos sólidos", incluidos el oro y la plata, que aumentarán de valor durante la crisis.Al mismo tiempo, agregó que el petróleo no brindará asistencia a la Federación de Rusia en este sentido.McDonald es claro al advertir que la recesión en EEUU es inminente y que solo queda esperar una fuerte contracción de la actividad económica y del PIB durante los dos próximos meses.Indicó una pérdida de confianza en el sistema por parte de los inversores que están experimentando pérdidas a causa de los bancos estadounidenses y europeos.Por lo tanto, el especialista cree que el liderazgo de la Reserva Federal (FED) en algún momento se verá obligado a reducir las tasas de interés. Frente a la debacle bancaria en EEUU, McDonald, puntualiza que el país necesita al menos dos billones de dólares para estabilizar su sistema bancario. Asimismo, debido al cierre de SVB, el experto proyecta más pérdidas en las instituciones financieras.En este sentido, McDonald aseguró que el presidente del Sistema de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, miente sobre la situación de los bancos regionales en EEUU o desconoce lo que hace el regulador en el marco de su política de endurecimiento de la política monetaria."Es como si estuvieran fumando en un granero de dinamita. Hace 10 días, Powell nos decía en el Capitolio que el sistema bancario estaba bien (...) o mentía o no entiende lo que hace", declaró.La quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en 2008 se considera el punto de partida de la crisis financiera mundial.El 10 de marzo, los reguladores del estado de California cerraron Silicon Valley Bank (SVB), uno de los 20 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos. Esta fue la mayor quiebra bancaria del país norteamericano desde la crisis financiera de 2008.Todos los depósitos asegurados se transfirieron de SVB a una estructura separada, el Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Además, las autoridades cerraron el gran New York Signature Bank debido a riesgos sistémicos, y también se anunció el cierre del banco Silvergate, centrado en las criptomonedas.

