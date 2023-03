https://sputniknews.lat/20230322/el-gobierno-de-malasia-esta-en-contra-de-que-se-archive-el-caso-mh17-1137189045.html

El Gobierno de Malasia está en contra de que se archive el caso MH17

El Gobierno de Malasia está en contra de que se archive el caso MH17

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Malasia no está de acuerdo con la decisión de dar por cerrado el caso del derribo del vuelo MH17, según declaró el ministro de... 22.03.2023

Loke comunicó que el Gobierno asignó cerca de seis millones de dólares para la ayuda a los parientes de las víctimas de la catástrofe aérea e instó a los parlamentarios a "luchar por los derechos y la dignidad de los malasios afectados por ese deplorable incidente". El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la nave murieron. Kiev acusó de la catástrofe a los milicianos, pero éstos declararon que no tenían sistemas que permitieran abatir el avión que volaba tan alto. El 17 de noviembre de 2022, un tribunal de La Haya declaró culpables del derribo del avión a dos ciudadanos rusos, Ígor Guirkin y Serguéi Dubinski, así como al ucraniano Leonid Járchenko, y los condenó en ausencia a cadena perpetua. Al mismo tiempo, el tribunal absolvió al ruso Oleg Pulátov y rechazó la solicitud de la Fiscalía para ponerlo en prisión. Pulátov fue eximido de la responsabilidad de pagar compensaciones, mientras los demás, según el dictamen del tribunal, deben pagar a las familias de las víctimas 16 millones de euros en total. Los jueces no vincularon directamente con Rusia el uso del sistema Buk contra el vuelo MH17, aunque expresaron la opinión de que Rusia estaba controlando en aquella época a la autoprolamada República Popular de Donetsk (RPD). En el proceso se probó que el avión fue derribado con un cohete lanzado de un sistema Buk desde la localidad de Pervomáiskoe, controlada por los milicianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, al comentar el dictamen del tribunal de Países Bajos, denunció que la investigación se ha dedicado a ajustar las pruebas a una versión preseleccionada de la tragedia, sobre la culpabilidad de Rusia, y ha descuidado los hechos evidentes que la contradicen, cumpliendo un encargo político. El fiscal general adjunto ruso, Nikolái Vinnichenko indicó en su tiempo a Sputnik que Moscú colaboró con las autoridades holandesas, proporcionándoles imágenes de radares y documentos que evidenciaban claramente que el misil que derribó el avión pertenecía a Ucrania y que el proyectil fue lanzado desde una zona controlada por el Ejército ucraniano. Sin embargo, los investigadores neerlandeses decidieron no adjuntar esos datos al proceso.

