El 'lawfare', tema ineludible del III Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina

El cuestionamiento al Poder Judicial argentino se convirtió en una constante del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Transcurridos tres meses de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos —por la denominada "causa Vialidad"—, la vicepresidenta centró su ansiada aparición pública en la crítica al poder judicial argentino.En la semana del 24 de marzo, fecha en la cual se cumplirán 47 años desde la instauración de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), el tópico subyacente que articuló los distintos debates fue la incidencia de los magistrados en las democracias latinoamericanas.Con la participación de expresidentes del calibre de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España) -y de renombrados juristas como Baltasar Garzón-, la segunda jornada del III Foro Mundial de Derechos Humanos estuvo focalizada en el comportamiento de la justicia hacia líderes populistas de la región."No me importa si me meten presa, hay que reconstruir un estado democrático", comenzó diciendo Fernández de Kirchner en el panel de debate que cerró la jornada en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires, titulado "Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia".El efusivo discurso hizo eco en el público presente, que comenzó a pedir al grito de "Cristina presidenta" que la exmandataria (2007-2015) revirtiera su decisión de no presentarse a ninguna candidatura en las elecciones de este año.Según la perspectiva de la dirigente, su caso se trata de una lisa y llana persecución judicial que derivó en proscripción, al vedarle la posibilidad de participar de los comicios. Si bien la vicepresidenta aún puede apelar la sentencia ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Fernández considera que se trata de una lucha perdida.La lectura de la exmandataria encuentra coincidencia entre los especialistas. "No se trata de una proscripción formal, pero es cierta la amenaza de que la sentencia quede firme en medio de la campaña electoral", dijo en exclusiva ante Sputnik Raúl Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema.Para el jurista, la incertidumbre de la Justicia argentina reposa sobre un problema estructural: "es una situación caótica. Nuestro poder judicial tiene la estructura más irracional: es un problema político, no jurídico".En este marco, según el especialista, la resolución proviene desde la política, más que de la judicatura: el exintegrante del máximo tribunal es uno de los principales impulsores de los proyectos de reformar el Poder Judicial para lograr un avance en la calidad institucional.Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la definición de la vicepresidenta en torno a una potencial candidatura continúa siendo una incógnita que surca tanto al gobierno del Frente de Todos como a la oposición de Juntos por el Cambio.

