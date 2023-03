https://sputniknews.lat/20230322/ernesto-samper-los-gobiernos-progresistas-inician-un-nuevo-ciclo-de-integracion-regional-1137212239.html

Ernesto Samper: "Los gobiernos progresistas inician un nuevo ciclo de integración regional"

Ernesto Samper: "Los gobiernos progresistas inician un nuevo ciclo de integración regional"

El expresidente colombiano Ernesto Samper, presente en Buenos Aires en el III Foro Mundial de Derechos Humanos, se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernandez del regreso de Argentina a la Unasur.

Líderes progresistas de Iberoamérica pertenecientes al Grupo de Puebla se reunieron en Buenos Aires el martes 21 de marzo en el marco del III Foro Mundial de los Derechos Humanos para hablar sobre el lawfare y la integración regional, en un evento que cerró la vicepresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner."El lawfare es una estrategia para derrotar los proyectos sociales; la gente de derecha sabe que la única manera de financiarlos es a través de reformas", dijo Ernesto Samper a Cara o Ceca, refiriéndose a los procesos judiciales contra Cristina Kirchner y otros líderes de la región.Ante el anuncio de que Argentina resume sus responsabilidades en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Samper recordó que el país realizó "programas de mucho calado como por ejemplo de defensa de los derechos humanos, integración cultural, tecnología e infraestructura. Argentina tiene una larga trayectoria de conocimiento de los proyectos de UNASUR y va a ser bien recibida su presencia"."Desde que llegaron [Sebastián] Piñera y [Jair] Bolsonaro, la región se desintegró, creció a la mitad y se duplicó el número de pobres. Ahora se inicia un nuevo círculo virtuoso de la integración por la presencia de gobiernos progresistas que van a convertir los programas de inclusión social en la bandera de los cambios", sostuvo.En referencia al proyecto de Paz Total del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Samper señaló que, "si tienes cuatro focos de incendio, no puedes contentarte con apagar uno. Es necesario que las FARC admitan sus crímenes, que digan la verdad. Además, tienen que hacerlo en función de las víctimas: todas deben ser resarcidas moral y económicamente [sin importar su origen político]".La crisis bancaria en EEUU y Europa y sus consecuencias para la regiónEn materia económica el mundo está pasando por un momento agitado. La caída de entidades financieras en Europa y Estados Unidos abrió la puerta a una posible crisis mundial.Alfredo Zaiat, editor de Economía de Página 12, analizó el impacto de la quiebra del Silicon Valley Bank y otros dos bancos en EEUU y del Crédit Suisse en Europa. “Las consecuencias de las crisis dependen de las reacciones de los Estados, que son los organismos de control. En este caso, hubo una respuesta rápida. En 2008, al banco Lehmann Brothers lo dejaron caer y eso aceleró la crisis. Ahora se buscó contener la situación”, afirmó.La economía argentina no solo se ve afectada por estos desequilibrios mundiales, sino que también debe lidiar con los problemas domésticos. La deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI, la inflación y la gran sequía, gracias a la cual el país perdió el ingreso de una cantidad importante de dólares, complican el escenario."Es incumplible como está el acuerdo [con el FMI]; no se va a cumplir. Teóricamente lo podés cumplir pero generás un descalabro social. La sequía actual es la peor de los últimos setenta años y si continúa, será la peor de la historia. Como Argentina es muy dependiente de las divisas que genera el campo, la cosecha tiene un rol preponderante. Y va a ser muy mala. Las proyecciones más benévolas hablan de una perdida de 15.000 millones de dólares".

