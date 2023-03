https://sputniknews.lat/20230322/es-realmente-viable-que-eeuu-catalogue-como-terrorismo-al-crimen-organizado-en-mexico-1137201784.html

¿Es realmente viable que EEUU catalogue como terrorismo al crimen organizado en México?

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, señaló que el Gobierno de Joe Biden está considerando catalogar como terroristas a los grupos del narcotráfico... 22.03.2023, Sputnik Mundo

"Es algo que no va a pasar", sentenció, en entrevista con Sputnik, el experto en temas de seguridad. Y es que, apunta, si Estados Unidos se atreve a dar este paso, la relación económica y política entre ambas naciones tendría que cambiar completamente. Aunque incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en repetidas ocasiones que el tema tiene un tinte de "politiquería" rumbo a las elecciones presidenciales en EEUU, lo cierto es que el intercambio de acusaciones entre ambas naciones ha subido de tono y por primera vez este 22 de marzo un representante de la Administración de Biden indicó que la opción se está analizando. Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Blinken fue consultado sobre los grupos criminales en México y aseveró que hay partes del país latinoamericano que están controladas por el narcotráfico.Ante la pregunta expresa del parlamentario republicano Lindsey Graham sobre si el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a considerar catalogar como terroristas a los grupos del narcotráfico mexicano, Blinken respondió: "Sí, realmente lo consideramos".Sobre esto, Oliva asevera que lo dicho por el titular del Departamento de Estado solo refleja que la opción está sobre la mesa, pero no implica que sea la primera opción de Washington para resolver la crisis en torno al consumo del fentanilo que vive EEUU. ¿Por qué no es algo viable? México y Estados son socios comerciales de alta relevancia. De acuerdo con datos de la Oficina del censo de Estados Unidos, durante el primer mes del 2023, el país latinoamericano se posicionó como el primer socio comercial de EEUU, al lograr un intercambio de más de casi 64.000 millones de dólares. Si Estados Unidos decide clasificar a los grupos del crimen organizado de México como terroristas, los acuerdos económicos de ambas naciones, así como el Tratado de Libre Comercio que tienen los dos países con Canadá, el T-MEC, debería ser modificado, indicó Oliva. Además, si los grupos del crimen organizado de México son clasificados como terroristas, esta misma categoría jurídica debería aplicar a los aliados de estas agrupaciones. De acuerdo con datos revelados por autoridades estadounidenses, en 2021 murieron más de 107.000 personas en EEUU por consumo de drogas; el 67% de tales muertes fueron causadas por opioides como el fentanilo. Conforme a la resolución 49/60 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el derecho internacional se define al terrorismo como "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas"."Son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos", según el documento. Al catalogar a los grupos del crimen organizado como terroristas, los primeros beneficiados serían los propios criminales, a quienes se les estaría dando un reconocimiento político y social, aseveró Oliva, quien también es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante a nivel América Latina. La postura de México México ha dejado en claro que no está de acuerdo con que se catalogue a los grupos del narcotráfico como terroristas y que de ninguna forma permitirá el envío de tropas estadounidenses a territorio nacional, una propuesta también impulsada desde el ala ultraconservadora republicana. Al respecto, el especialista indicó que López Obrador está en el camino correcto al marcar una diferencia en la perspectiva de política exterior en comparación a la de EEUU, además de estimar que el presidente mexicano no miente al llamar injerencista a Estados Unidos y en señalar que se sienten el gobierno del mundo. Este 22 de marzo por la tarde y en entrevista con varios medios, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, minimizó los dichos de Blinken respecto al crimen organizado en México y aseveró que el funcionario estadounidense está "muy presionado". A pesar de ello, Ebrard destacó la postura del secretario norteamericano de Estado respecto a que México está haciendo mucho en la lucha contra el narcotráfico y tildó de politiquería los dichos que Graham, el republicano que insiste en catalogar al narco mexicano como agrupaciones terroristas. Hace unos días, el funcionario federal indicó que México ha incautado alrededor de seis toneladas de fentanilo, lo que significa 6.000 millones de pastillas derivadas de la sustancia opiácea, además de que 75 elementos militares mexicanos han fallecido en la lucha contra el derivado del opio.

