Fentanilo: ¿por qué es altamente adictivo y AMLO propone sustituirlo en el sector salud?

Fentanilo: ¿por qué es altamente adictivo y AMLO propone sustituirlo en el sector salud?

El fentanilo es una de las drogas más populares y letales en esta época; ha causado el fallecimiento de más de 70.000 personas solo en Estados Unidos. 22.03.2023, Sputnik Mundo

"Sigue existiendo una gran desigualdad en la disponibilidad de opioides farmacéuticos para consumo médico. En 2020, se registraron 7.500 dosis más de medicamentos controlados para el dolor por cada millón de habitantes en América del Norte que en África Occidental y Central", refiere el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla inglesa).Esta sustancia está en el centro del debate entre México y Estados Unidos desde hace meses y en las últimas semanas se convirtió en un tema medular para que legisladores republicanos propusieran el ingreso de tropas estadounidenses al territorio mexicano, alegando que de esta manera se eliminarían los carteles de drogas que, entre otros enervantes, comercian con fentanilo.Pero el 15 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió la sustitución del opioide, empleado con fines médicos, por otras sustancias."Aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos con otros analgésicos", comentó en su conferencia de prensa matutina el mandatario.El presidente de la nación latinoamericana señaló que consultaría a especialistas del sector salud para determinar si esto es viable o no y que, a la brevedad, anunciaría cuáles son las posibles alternativas y resultados, mismos que compartirá con el gobierno de EEUU."Esto con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido", enfatizó López Obrador. No obstante, aún hay otros aspectos a tomar en cuenta sobre el uso y relevancia del fentanilo.Un opiáceo muy comúnEn entrevista para Sputnik, la egresada de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB) por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Kenya García indicó que el fentanilo es uno de los opiáceos más comunes en el sector salud.Se fabricó en 1960 y comenzó a prescribirse ocho años después a pacientes desde los dos años de edad."Se encuentra dentro de la familia de los opiáceos, [como] la morfina. Lo que hace en nuestro sistema es modular la liberación de neurotransmisores. Nosotros, lo que tenemos para generar un movimiento o una respuesta del sistema nervioso [es a través] de liberar distintos neurotransmisores. El más conocido es la adrenalina, pero se encuentran otros que tienen distintas funciones como, por ejemplo, el GABA, la dopamina o la acetilcolina", comentó la química.Este es empleado al inducir la anestesia general en una operación. Es un complemento de otros psicofármacos, como las benzodiacepinas, que funcionan para regular ciertos niveles del sistema nervioso y causar la sedación en cirugías."Existen muchas formas de administrarlo. Fuera de lo común para una anestesia general, donde [se emplea] inhalada o inyectada, también existe el fentanilo transdérmico. Incluso hay pastillas sublinguales o [cápsulas] de administración oral", explicó la universitaria.La sustancia, que es entre 50 y 300 veces más potente que la morfina, también es usada para tratar dolores crónicos, según el Centro Nacional de Estadísticas de Abuso de Drogas en Estados Unidos (NCDAS, por sus siglas en inglés).Así funciona el fentanilo en el cuerpoLa NCDAS precisa en su página web que algunos de los efectos del opioide son somnolencia, náuseas, vómito, retención urinaria y la constricción de las pupilas. Otras de las reacciones que causa son euforia, confusión y relajación."Nosotros tenemos una respuesta distinta [cuando consumimos fentanilo]. Podemos estar físicamente aquí, pero con tanta 'fiesta' dentro de nuestro cuerpo porque algunos neurotransmisores se liberan más que otros, lo que genera efectos que son del gusto de algunas personas", agregó García.Esta es una de las causas por las que se convierte en una sustancia altamente adictiva, lo que se suma a que se necesita una cantidad muy baja para surtir efecto en la persona. Solo 0.0001 gramos ya ponen a la gente en un riesgo moderado."Una vez ingeridas, las moléculas de fentanilo se distribuyen en la grasa y se unen a las proteínas plasmáticas humanas. El torrente sanguíneo luego entrega [el opioide] al cerebro, donde actúa preferentemente sobre los receptores peptídicos (…). Estos finalmente producen los efectos medicinales o 'altos' en el usuario. El hígado metaboliza [la sustancia] para ser excretada [con ayuda de] los riñones. Los efectos narcóticos del fentanilo pueden durar de dos a 16 horas", especifica el Centro Nacional de Estadísticas de Abuso de Drogas de EEUU.La situación es muy distinta cuando se hace bajo la supervisión de especialistas en salud.¿Cómo combatir la adicción?Debido a la gran potencia que tiene el fentanilo, es importante saber cómo actuar ante una adicción a esta droga. Entre las secuelas más relevantes están escalofríos, problemas para dormir y, a largo plazo, entrar en coma o sufrir problemas como hipoxia e hipoventilación, mismos que derivan en la muerte.En caso de que una persona esté sufriendo una sobredosis por esta sustancia, los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH, por sus siglas en inglés) recomendaron en su sitio web el uso de naloxona, ya que este fármaco bloquea los efectos de los opioides.Para que un paciente adicto al fentanilo se recupere satisfactoriamente, las autoridades sanitarias refirieron que necesita terapia psicológica y la administración de medicamentos como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona.¿Es viable sustituir el fentanilo médico como lo propuso AMLO?El presidente López Obrador sugirió cambiar el opioide con fines médicos por otras sustancias que ayuden de igual manera a los pacientes.No obstante, la especialista en QFB dijo que esto es poco probable debido a que no se tienen los suficientes estudios para contar con un anestésico con los mismos costos, efectos y disponibilidad.En este mismo tenor, el anestesiólogo de la UNAM Isaac Chávez refirió en su cuenta de Twitter que el fentanilo del sector salud es el más utilizado en México. El costo por ampolleta es de menos de 100 pesos y solo se requiere una por paciente.Pero, estimó, para llegar a ello aún faltan varios pasos en materia tanto de políticas públicas como sanitarias."Hay que asegurar la accesibilidad de un sustituto, así como realizar análisis pertinentes en la población para su aprobación, con el objetivo de poder realizar los procedimientos en los que se utiliza", concluyó García.

