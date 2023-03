https://sputniknews.lat/20230322/fin-de-la-novela-colombia-autorizo-la-fusion-de-avianca-y-viva-aunque-con-condiciones-1137192272.html

Fin de la novela: Colombia autorizó la fusión de Avianca y Viva, aunque con condiciones

El organismo regulador de la aviación civil en Colombia, Aerocivil, autorizó la integración de las compañías Avianca y Viva Air tras reevaluar los efectos de la suspensión de las operaciones de Viva, empresa que advertía encontrarse en una crisis financiera y que suspendió los vuelos de forma sorpresiva en febrero, afectando a cientos de usuarios colombianos y extranjeros.Las compañías habían buscado en Aerocivil la autorización para fusionarse en noviembre de 2022 pero el organismo estatal objetó la solicitud tras considerarla contraria a la libre competencia. Además, en ese momento, la autoridad colombiana consideró que no estaba probada la situación de crisis que decía presentar Viva Air.Ahora, y luego de que Viva suspendiera sus operaciones, el Gobierno colombiano hizo un nuevo estudio técnico de la solicitud, incorporando ciertas condiciones para "mitigar los efectos anticompetitivos". La prioridad para Aerocivil es que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, reembolsando los vuelos cancelados y permitiendo viajar a quienes tienen pasajes pendientes.Las condiciones también abarcan a las tarifas, ya que Aerocivil exige que la fusión mantenga "el esquema low cost de Viva" para que los usuarios tengan opciones a la hora de optar por el transporte aéreo. La autoridad pretende que las empresas establezcan un límite en sus tarifas en aquellas rutas donde no tendrán competencia.Además, el organismo apunta a que se devuelvan los slots —permisos para la realización de operaciones aéreas— que impliquen la concentración de vuelos en las franjas más demandadas. A su vez, solicita la devolución de frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires, que resulta "particularmente impactada" con la fusión. En este sentido, también se exige garantizar el dinamismo en las rutas.Una integración con dificultadesLa aprobación a la integración de las compañías surge en medio de una investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio en ambas aeronáuticas, que presuntamente habían comenzado a operar en conjunto sin haber recibido la autorización de Aerocivil.Según consignó la cadena Bloomberg, Avianca adquirió los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú sin previa autorización, lo que supuso el inicio de una integración empresarial que habría restringido la libre competencia. La adquisición de los derechos económicos de Viva fue informada por los accionistas mayoritarios de las aerolíneas recién en abril de 2022, pero los permisos no fueron solicitados a Aerocivil hasta el mes de agosto.En medio de este proceso, el control de Viva quedó en manos de la Superintendencia de Transporte mientras continúa una investigación por una denuncia contra la compañía por estafa debido a que continuó vendiendo pasajes en conocimiento de la suspensión de sus operaciones.

