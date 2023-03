https://sputniknews.lat/20230323/1137154202.html

"Tienen sangre en las manos": activista advierte que las políticas de Biden vulneran a los migrantes

Si bien las políticas migratorias durante el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se endurecieron, este contexto no parece que vaya a cambiar pronto con... 23.03.2023, Sputnik Mundo

Una nueva ley presentada el 21 de febrero por la Administración Biden establece que los migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos deberán haber pedido asilo en los países por los que viajaron previamente para poder ingresar a territorio norteamericano. "Esta regla establecería una condición presunta sobre la elegibilidad de asilo para ciertos no ciudadanos que no aprovechan las vías legales existentes y ampliadas para ingresar a Estados Unidos, incluida la oportunidad de programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, y así buscar asilo u otras formas de protección de manera legal, segura y ordenada, o para buscar asilo u otra protección en uno de los países por los que viajan en su camino a Estados Unidos", dice el documento.La nueva regla, pendiente de ratificación, fue redactada en previsión de un posible aumento de la migración en la frontera sur ante el cese del polémico Título 42, una orden de emergencia de salud pública aprobada durante la presidencia de Donald Trump a inicios de la pandemia por COVID-19 y que permite la deportación inmediata de todo migrante que desee ingresar a suelo estadounidense de forma irregular. Esta medida expira el 11 de mayo.En entrevista con Sputnik, la activista Mónica Ramírez, movilizada por los derechos de los migrantes, indicó que el endurecimiento de las medidas para solicitar asilo en EEUU es una revictimización contra quienes buscan entrar al país angloparlante y que, en su mayoría, llegan huyendo de los contextos de violencia que se viven en sus naciones. Los peligros Pero este proceso no solamente implicará dificultad burocrática para los migrantes, pues los cientos de miles de personas que busquen llegar a EEUU deberán, en su mayoría, pasar por México, un país con altos índices de violencia y crimen organizado, cuyas operaciones se acentúan precisamente en las zonas fronterizas con Estados Unidos. De acuerdo con información de la propia embajada de EEUU en territorio mexicano, "los grupos de crimen organizado se benefician del tráfico sexual y obligan a adultos y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, fungiendo como asesinos, halcones y en la producción, transporte y venta de drogas".Asimismo, durante su estancia en México, los migrantes se vuelven también vulnerables a ser víctimas de trata, donde los grupos considerados de mayor riesgo, según la embajada estadounidense, son los menores no acompañados, los indígenas, las personas con discapacidades mentales y físicas, los solicitantes de asilo y los migrantes. "Los migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en México o transitan por su territorio son vulnerables a la trata de personas con fines sexuales y al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos de crimen organizado", sentencia la oficina diplomática. "Los observadores señalaron los vínculos entre la violencia contra las mujeres y las niñas, y las desapariciones de mujeres, los asesinatos y la trata de personas por parte de los grupos de crimen organizado. Los observadores informaron de posibles casos de trata en centros de rehabilitación por abuso de sustancias, refugios para mujeres e instituciones gubernamentales para personas con discapacidad, incluso por parte de grupos de crimen organizado y empleados de las instalaciones", abunda.De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2020 se incrementó en un 16% el porcentaje de víctimas de trata en la zona de América del Norte en comparación al año previo, mientras que el 73% de los casos registrados fue por trata con fines de explotación sexual, por lo que mujeres y niñas son las más afectadas. Un tema político... y electoralDe acuerdo con la defensora, los legisladores estadounidenses deben aumentar su liderazgo en temas migratorios para apuntar a políticas públicas que humanicen a las personas que buscan migrar a Estados Unidos, pues los migrantes solo son vistos, asegura, como simple fuerza de trabajo. De acuerdo con estimaciones, la fuerza económica de la población hispana en Estados Unidos es equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Francia. Si las aportaciones de los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, serían la séptima más grande del mundo, aseveró el académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), David Hayes-Bautista.Al presentar en la Universidad Nacional Autónoma de México el 2021 LDC U.S. Latino GDP Report, el especialista indicó en mayo de 2022 que dicha fuerza económica solo sería superada en su PIB por Estados Unidos en su conjunto, China, Japón, Alemania, la India y Reino Unido.Tanto México como Estados Unidos celebrarán elecciones presidenciales el próximo 2024 y el discurso xenófobo por parte de algunos políticos estadounidenses ya se hizo presente.Mientras en 2016 la promesa de campaña del entonces candidato Donald Trump fue la construcción de un muro para evitar el paso de los migrantes mexicanos, así como centro y suramericanos, ahora el discurso está enfocado incluso a la aplicación de políticas injerencistas, como mandar tropas de EEUU a México para combatir el crimen organizado que distribuye a los estadounidenses de fentanilo. Al respecto, Mónica asevera que cada elección presidencial norteamericana México se convierte en una arena política para los estadounidenses; sin embargo, reprocha que a lo largo de ocho décadas nada ha cambiado para los migrantes, quienes siguen sin gozar de los mismos derechos que los estadounidenses nativos. Tan solo en enero de 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 12.863 solicitudes de asilo, una cifra que supera por mucho los 5.834 requisitos emitidos en el mismo mes de 2022. Haití, Honduras, Venezuela, Cuba y El Salvador son los países que encabezan el listados de naciones que más solicitudes de asilo han interpuesto en México. En febrero pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ indicó que el número de indocumentados que la agencia encontró en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyó en casi 40%, al pasar de 251.879 personas en diciembre de 2022 a 156.274 en enero de este año.

