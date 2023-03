https://sputniknews.lat/20230323/china-y-filipinas-retoman-consultas-diplomaticas-para-zanjar-disputas-bilaterales-1137230902.html

China y Filipinas retoman consultas diplomáticas para zanjar disputas bilaterales

China y Filipinas retoman consultas diplomáticas para zanjar disputas bilaterales

23.03.2023

A la 23 ronda de conversaciones al nivel de ministerios de Exteriores, que se inauguró hoy, le seguirá mañana la séptima reunión del llamado mecanismo bilateral de consultas. Su homóloga filipina Theresa Lazaro expresó la esperanza de que las nuevas reuniones se traduzcan en "compromisos concretos y de gran impacto que sean mutuamente beneficiosos" para los dos países. Las discusiones abarcarán una variedad de temas, incluidos los vínculos económicos, de persona a persona, marítimos, de seguridad y regionales, avanzó con anterioridad el ente diplomático de Filipinas. Las reuniones comenzaron menos de tres semanas después de que la Guardia Costera de Filipinas detectara una aglomeración de más de 40 buques de la policía marítima, la Armada y el ejército de China frente a Thitu, la segunda isla más grande del archipiélago Spratly. Previamente, a principios de febrero, un buque guardacostas de China apuntó con un láser a un barco similar de Filipinas, cegando brevemente a sus tripulantes cerca del banco de arena Ayungin, en la misma zona. Desde hace décadas, Pekín mantiene una disputa territorial con varios vecinos por las islas ubicadas en el mar del Sur de China. En el lugar se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracel), Nansha (Spratly) y Huangyan (arrecife de Scarborough). En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas. La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China. La Corte de La Haya también acusó a China de haber violado la soberanía filipina y causado graves daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales. Además, dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva. La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula. En enero de 2017, China y Filipinas establecieron crear un mecanismo para mantener consultas sobre el mar del Sur de China, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales.

