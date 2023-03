https://sputniknews.lat/20230323/consumo-del-habano-cubano-un-habito-que-ya-paso-de-moda-1137257111.html

Consumo del habano cubano: ¿un hábito que ya pasó de moda?

Considerado como el mejor tabaco del mundo, el habano cubano expandió su zona de influencia en 2022 y consolidó sus mercados tradicionales, pese a las... 23.03.2023, Sputnik Mundo

Algunos expertos entrevistados por Sputnik consideran que el consumo de este producto no ha pasado de moda.Desde célebres escritores como Víctor Hugo hasta personalidades de la política, como el líder revolucionario Fidel Castro, pasando por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, o artistas como el pintor Pablo Picasso, todos ellos quedaron atrapados por las propiedades organolépticas del puro hecho en la isla.El paso de los años reforzó la degustación del habano —incluso su maridaje con disímiles bebidas—, en un ritual que comprende "la identidad del país de origen, del saber-hacer de los vegueros en las plantaciones y de los torcedores en las fábricas: por eso no pierde su vigencia", reconoció a Sputnik el presidente de Coprova S.A., distribuidor exclusivo en Francia de Habanos S.A., empresa subsidiaria de la estatal Cubatabaco, Jorge Pérez Martell.La vigencia del tabaco cubano quedó demostrada en la edición 23 del Festival Internacional del Habano, celebrada del 27 de febrero al 3 de marzo de este 2023, aún a pesar de la destrucción de los semilleros y del 80% de la infraestructura de producción que causó el paso del huracán Ian por Pinar del Río, centro de esta industria, en septiembre de 2022."Hoy, la zona tabacalera se encuentra en una fase de recuperación y no se prevén afectaciones en la producción de tabaco torcido con destino a la exportación", puntualizó el empresario.Cigarrillos vs. habanosEl especialista Alexandre Avellar, referente brasileño en materia de puros y fundador del sitio web Conexao Tabaco, explicó a Sputnik que "fumar cigarrillos sí pasó de moda": las personas buscan nuevas experiencias y "productos de más calidad".Por ello, sostuvo, así como estos consumidores se acercan a bebidas como vinos, whisky o rones con mayores atributos para "disfrutarlas", también buscan nuevas sensaciones de deleite con los habanos. "No se trata meramente de echar humo, resulta un momento de alivio y placer, desde el conocimiento y apreciación de nuevos sabores y experiencias", aseguró el especialista, distinguido como Hombre Habano del Año en Comunicación 2020 en la 22 edición del Festival Internacional del Habano.El experto brasileño escribe para numerosas publicaciones y cubre los principales eventos sobre el tema en el mundo, como el Festival Internacional del Habano, dentro del cual es jurado del certamen Habanos World Challenge desde 2018.Avellar considera al habano de la isla como "el mejor del mundo", una mezcla incomparable e inimitable entre la semilla, la tierra tabacalera —que no es toda la isla—, clima, experticia de los productores, pasión y más de cinco siglos de práctica."El consumo del tabaco simboliza también un nexo con la naturaleza y con los trabajadores del campo que intervienen en su cosecha. Resulta, además, un espacio para la reflexión y la introspección", indicó el especialista.¿Qué dicen las estadísticas sobre el consumo de habanos?El consumo de habanos "se ha fortalecido tras los dos años de pandemia de COVID-19", aseguró a Sputnik el vicepresidente de Desarrollo de Habanos S.A, José María López Inchaurbe. La compañía comercializa el tabaco torcido premium, elaborado totalmente a mano, sin ningún aditivo y 100% natural.La mercantilización del producto cubano en el ámbito mundial aumentó en 2022 un 2% respecto al año anterior, reveló el empresario, con una "una cifra de negocios de 545 millones de dólares".López Inchaurbe indicó que el 54% de las ventas internacionales se realizó en Europa. Sumado a ello, hubo un incremento significativo en la zona Asia-Pacífico, con el 19%; mientras que América ostenta el 15%m y África y Medio Oriente alcanzan el 12%.Por su parte, la gerente de marketing corporativo de la empresa internacional Cubana de Tabacos, Stefani Pérez Pluma, aseveró a Sputnik que "fumar tabacos nunca pasa de moda", sobre todo en la mayor de las Antillas, donde esa práctica cultural trasciende de una generación a otra e incorpora periódicamente nuevas tecnologías."Cada año más personas se suman al consumo, pese a las campañas contra el tabaquismo, en un tránsito del cigarro al tabaco mecanizado y, por último, hacia el tabaco torcido a mano", reveló.

