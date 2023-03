https://sputniknews.lat/20230323/el-gobierno-de-bolivia-reafirma-sus-lazos-con-rusia-pese-a-las-presiones-de-eeuu-1137222093.html

El Gobierno de Bolivia reafirma sus lazos con Rusia, pese a las presiones de EEUU

El Gobierno de Bolivia reafirma sus lazos con Rusia, pese a las presiones de EEUU

Ante el pedido de captura del presidente Vladímir Putin emitido por la Corte Penal Internacional, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, de... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T03:33+0000

2023-03-23T03:33+0000

2023-03-23T03:33+0000

américa latina

bolivia

eeuu

corte penal internacional (cpi)

rusia

relaciones internacionales

mundo multipolar

ūüďĚ reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/1f/1110680040_690:158:2980:1446_1920x0_80_0_0_23cd06c747854fd5639a0e77b62afd7e.jpg

El Gobierno de Bolivia dio se√Īales claras de apoyo al presidente de Rusia, Vlad√≠mir Putin, quien tiene una orden de detenci√≥n emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Pa√≠ses Bajos.El expresidente Evo Morales (2006-2019) expres√≥ su "solidaridad" con el l√≠der ruso y consider√≥ que con esta acusaci√≥n "se pretende mantener el estado de guerra entre dos pueblos hermanos de Europa". El presidente Luis Arce, por su parte, mantuvo una charla telef√≥nica con Putin.No trascendi√≥ si Arce expres√≥ su solidaridad de forma tan clara como Morales lo hizo en sus redes sociales. S√≠ se supo que hablaron sobre cooperaci√≥n "en lo comercial, econ√≥mico, energ√©tico, educativo, ciencia y tecnolog√≠a para el desarrollo de nuestros pueblos", explic√≥ el mandatario boliviano.De esta manera el Gobierno boliviano dej√≥ asentado que no le preocupan las expresiones "injerencistas" formuladas por Estados Unidos y referidas a los recursos naturales de la regi√≥n, como el litio. La jefa del Comando Sur del Ej√©rcito estadounidense, Laura Richardson, expres√≥ su desaz√≥n porque EEUU no tiene en Am√©rica Latina el estatus del cual s√≠ gozan China y Rusia.El analista internacional Gabriel Villalba resalt√≥ en dialogo con Sputnik que tanto China como Rusia "han visto a Am√©rica Latina como socios, mientras EEUU se ha considerado patr√≥n de su 'patio trasero', como ve a los pa√≠ses de Am√©rica Latina".Las mayores reservas mundiales de litio del mundo se encuentran en Bolivia, con 21 millones de toneladas. Para el pa√≠s es fundamental industrializar este recurso, con el objetivo de dejar de ser solamente un proveedor de materias primas, como hist√≥ricamente ocurri√≥."Se procura fortalecer este nuevo ciclo tecnol√≥gico, para que nuestros recursos no recaigan en el mero mercantilismo, como ha pasado desde el siglo XVI hasta el siglo XX a trav√©s de potencias francesas, brit√°nicas y norteamericanas sobre todo", asegur√≥ el experto."Estigmatizaci√≥n del imperio"Adem√°s de Putin, la CIP emiti√≥ una orden de detenci√≥n contra la comisionada para los derechos del ni√Īo en Rusia, Mar√≠a Alekseyevna Lvova-Belova. A ambos funcionarios p√ļblicos se los acusa de haberse apropiado ilegalmente de miles de ni√Īas y ni√Īos de Ucrania afectados por el conflicto b√©lico.Seg√ļn Evo Morales esto obedece a "una campa√Īa mundial de estigmatizaci√≥n del imperio contra el hermano pueblo ruso. El verdadero autor de cr√≠menes de guerra y contra la humanidad es EEUU".El abogado y analista advirti√≥: "La toma de su Capitolio [el 6 de enero de 2021] fue la muestra m√°s clara de que su modelo democr√°tico ni siquiera funciona en su territorio. Por otro lado, est√°n creciendo potencias a nivel financiero econ√≥mico, como China, por lo cual el eje econ√≥mico global va a girar de las divisas del d√≥lar a la moneda china. Es un paso en el tiempo".Villalba, adem√°s, considera que Rusia "es la √ļnica potencia global que le hace frente militarmente a EEUU. Esto es as√≠ desde la Segunda Guerra Mundial quiz√°s. En esta coyuntura, varios pa√≠ses productores de petr√≥leo aseguran que van a dejar de hacer transacciones en divisa norteamericana".El analista destac√≥ que recientemente Bolivia y Rusia acordaron concretar intercambios comerciales en sus monedas nacionales. Asimismo, ponder√≥ las iniciativas para crear una divisa propia de Am√©rica Latina.La ley del litioUn exdirigente de la Federaci√≥n Regional √önica de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), Beimar Cruz, particip√≥ de la elaboraci√≥n de una propuesta de ley sobre el litio presentada a la Asamblea boliviana el a√Īo pasado. Los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) preparan un texto que re√ļna varios documentos redactados por organizaciones sociales de la regi√≥n.D√≠as atr√°s, el Comit√© C√≠vico Potosinista (Comcipo) realiz√≥ un paro de tres d√≠as en Potos√≠ para presionar al Gobierno de Arce, de modo que sea aprobada la propuesta de ley de los c√≠vicos. En este departamento est√° el salar de Uyuni, donde se concentran las miles de toneladas de este mineral estrat√©gico.A Cruz le extra√Ī√≥ que las demandas del Comcipo est√©n en l√≠nea con los intereses manifestados p√ļblicamente por EEUU."Ellos [EEUU] siempre est√°n interesados en el extractivismo en nuestros territorios, para beneficiarse con nuestros recursos y dejar a los pueblos en el olvido. Nosotros, que somos del salar, no vamos a permitirlo", asegur√≥ a Sputnik."Ahora, da la casualidad que el mismo discurso que manda EEUU es recogido por algunos sectores opositores de la ultraderecha, como el Comcipo y otros. Quieren meter en la ley del litio que los salares se abran a concesiones privadas", manifest√≥.El expresidente Morales advirti√≥ que se deber√≠an esperar acciones de EEUU dirigidas a apropiarse de los recursos de la regi√≥n. Seg√ļn Cruz, "estamos impulsando la industrializaci√≥n del litio con soberan√≠a del Estado boliviano. Por ello, las declaraciones de Richardson son para nosotros una amenaza".La embajada de EEUU en Bolivia emiti√≥ un comunicado para declarar que respeta las decisiones soberanas del Estado Plurinacional en la exploraci√≥n de sus recursos naturales.Para el dirigente campesino, "esa nota de la embajada es una vil mentira. Ellos siempre intervienen en los pa√≠ses donde hay recursos naturales, ya sea mediante golpes de Estado (como lo hicieron en 2019) o intervenciones militares".

https://sputniknews.lat/20230317/los-presidentes-de-rusia-y-bolivia-abordan-la-cooperacion-economica-y-energetica-1136980581.html

https://sputniknews.lat/20230316/organizaciones-sociales-de-bolivia-en-alerta-para-defender-el-litio-del-salar-de-uyuni-1136915336.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRosiya Segodnya‚Äú 252 60

2023

Sebasti√°n Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebasti√°n Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRosiya Segodnya‚Äú 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRosiya Segodnya‚Äú 252 60

Sebasti√°n Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, eeuu, corte penal internacional (cpi), rusia, relaciones internacionales, mundo multipolar, ūüďĚ reportajes