El jefe militar de EEUU califica de "maximalista" el objetivo de Zelenski de retomar Crimea

WASHINGTON (Sputnik) — El objetivo de retomar Crimea anunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es maximalista y sería "extraordinario"... 23.03.2023, Sputnik Mundo

Además, agregó que EEUU no está en guerra con Rusia y su único objetivo es ayudar a Ucrania a defenderse."Nuestra tarea es ayudar a Ucrania a defenderse. EEUU no está en guerra con Rusia a pesar de que Moscú trata de retratar eso. Estamos ayudando a un país a defenderse", precisó el funcionario.El 22 de marzo, el coordinador de comunicaciones especiales del Consejo de Seguridad, John Kirby, resaltó que EEUU no está proporcionando municiones con uranio empobrecido a Ucrania en medio del anuncio del Reino Unido de planes para enviar este tipo de provisión a Kiev.El presidente ruso, Vladímir Putin, al referirse a esa iniciativa de Londres, declaró que Occidente realmente decidió luchar contra Rusia "hasta el último ucraniano".

