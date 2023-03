https://sputniknews.lat/20230323/el-suministro-de-municiones-de-uranio-empobrecido-a-kiev-vislumbra-el-armagedon-1137223676.html

El suministro de municiones de uranio empobrecido a Kiev "vislumbra el Armagedón nuclear"

23.03.2023

Así comentó el alto diplomático ruso las declaraciones anteriores de Estados Unidos en el sentido de que la munición de uranio empobrecido "es un tipo de arma común que se utiliza desde hace décadas y no supone mayor peligro". "Es realmente difícil comentar este tipo de tonterías. Los funcionarios estadounidenses han vuelto a tocar fondo con sus irresponsables declaraciones. Un flujo continuo de armas letales está llegando a Ucrania, destruyendo civiles, zonas residenciales, escuelas, hospitales, guarderías", declaró el representante del Kremlin en suelo estadounidense.El embajador ruso señaló que las consecuencias negativas del uso de este tipo de municiones han sido "repetidamente confirmadas por periodistas occidentales". "Permítanme recordarles que cuando se utiliza este tipo de munición, se desprende polvo radiactivo en el suelo. Es extremadamente tóxico y no se puede descontaminar. Esas sustancias provocan brotes de enfermedades oncológicas. Los estadounidenses lo saben porque han utilizado estas armas en Irak y Yugoslavia. Las víctimas sufrieron enfermedades mortales y sus hijos nacieron con defectos congénitos", recordó el jefe de la misión diplomática rusa en EEUU.El 21 de marzo la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, anunció que el Reino Unido suministrará a Ucrania municiones con uranio empobrecido para apoyar a su aliado en medio de la operación militar rusa. "Además de proporcionar un escuadrón de (...) tanques Challenger 2 a Ucrania, suministraremos municiones, incluidos proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido", afirmó la funcionaria de Londres en un comunicado.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la iniciativa británica de suministrar a Kiev proyectiles de uranio empobrecido significa que Occidente ha decidido combatir a Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con actos, por lo que Rusia se verá obligada a reaccionar cuando el Occidente colectivo empiece a utilizar armas con un componente nuclear.Los planes británicos de entregar proyectiles de uranio empobrecido a Kiev son otra provocación temeraria de Londres, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova. "Es otra provocación británica destinada a llevar la situación en torno a Ucrania a una nueva ronda de agresión, conflicto y confrontación, dándole una dimensión cualitativamente diferente", condenó.

