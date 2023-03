https://sputniknews.lat/20230323/envio-de-municiones-con-uranio-empobrecido-demuestra-que-las-cosas-no-van-bien-para-occidente-1137225699.html

Envío de municiones con uranio empobrecido "demuestra que las cosas no van bien para Occidente"

Envío de municiones con uranio empobrecido "demuestra que las cosas no van bien para Occidente"

Así lo dijo a Sputnik la profesora en relaciones internacionales María Cristina Rosas. Para la experta, el anuncio del Reino Unido del suministro a Ucrania de... 23.03.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la doctora en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la decisión de Gran Bretaña anunciada el martes 21 de marzo representa un escalamiento del conflicto porque implica el envío de artefactos nucleares en el campo de batalla."Utilizar uranio empobrecido es peligroso porque tiene una carga tóxica y radioactiva muy importante, que afecta no solo a las personas que son atacadas con estas municiones que lo contienen y a quienes las operan, sino también al medio ambiente, porque son insumos que generan un polvo radioactivo que pueda derivar en cánceres y daños ambientales al mediano y largo plazo", indica la también profesora de la UNAM.La internacionalista recuerda que Estados Unidos ya ha utilizado este tipo de arsenal en Yugoslavia e Irak, principalmente con el objetivo de penetrar búnkers y carros de combate blindados, pese a que emplearlos significa una violación del derecho internacionalPara Rosas, es preocupante que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) vuelva a emplear este tipo de armamentos en un conflicto internacional, pero señala que la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos bajo el Gobierno de Joe Biden permite la utilización de mini nukes en combate para alcanzar objetivos específicos."Si bien las municiones de uranio empobrecidos no son mini nukes, su uso por parte de la OTAN envía la misma señal de que se pueden usar armas nucleares, sean tácticas o no, lo que pone al mundo más cerca de una hecatombe nuclear", advierte.De acuerdo a la especialista, esta decisión de escalar el conflicto está vinculada a la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Moscú, en la que el líder asiático exhibió su contundente apoyo a su par ruso, Vladímir Putin, pero también al hecho de que Ucrania está perdiendo en el campo de batalla, pese al masivo apoyo financiero y mediático de Occidente."Como Rusia tiene en este momento un mejor posicionamiento en el conflicto bélico que Ucrania, evidentemente hay descontento de Occidente porque las cosas no están yendo bien en Ucrania, y se exploran estas opciones muy peligrosas", concluye.

