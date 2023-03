https://sputniknews.lat/20230323/lula-acusa-a-exjuez-moro-de-montaje-tras-detenciones-de-narcos-que-buscaban-asesinarle-1137256542.html

Lula acusa a exjuez Moro de "montaje" tras detenciones de narcos que buscaban asesinarle

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al exjuez y exministro Sérgio Moro de armar un "montaje", un día después... 23.03.2023, Sputnik Mundo

"Yo creo que es otro montaje de Moro; quiero ser cauteloso, es visible que es un montaje de Moro, voy a investigar (…) No voy a atar a nadie sin tener pruebas y si es otro montaje, él quedará más desenmascarado todavía, no sé qué hará en la vida si continúa mintiendo de esa forma", afirmó en declaraciones a los medios, según recoge el portal UOL. El 22 de marzo, una operación policial detuvo a nueve narcotraficantes del Primeiro Comando da Capital (PCC) que planeaban secuestrar y asesinar a varias autoridades para exigir la excarcelación de líderes o la mejora de condiciones de los presos. Entre los objetivos estaba Moro, que en su día dictó la primera sentencia que llevó a Lula a la cárcel, después fue ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y actualmente ejerce como senador. Un día antes de la operación policial, Lula dijo en una entrevista que cuando estaba en la cárcel y las visitas le preguntaban cómo estaba él, respondía que solo estaría bien cuando "jodiera" a Moro, lo que generó bastantes críticas. Este 23 de marzo, después de que Lula se refiriera a los planes del PCC como un montaje, Moro dijo que no admitía que tratara un asunto de esa gravedad riéndose y mintiendo a la población, y que él siempre le trató con humanidad cuando era juez, sin ataques personales.

