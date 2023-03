https://sputniknews.lat/20230323/miles-de-israelies-protestan-en-todo-el-pais-contra-el-gobierno-1137238984.html

Miles de israelíes protestan en todo el país contra el Gobierno

Miles de israelíes protestan en todo el país contra el Gobierno

TEL AVIV (Sputnik) — Este jueves ha comenzado con protestas, manifestaciones y paros en las principales ciudades de Israel contra la reforma judicial del... 23.03.2023

"No es un sueño, es un golpe de estado", decía una de las pancartas colocadas por soldados en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la entrada de la ciudad de Herzelia, en referencia al proceso legislativo emprendido por la coalición de Gobierno de Benjamin Netanyahu que, si culmina, acabará debilitando al poder judicial y afectando a muchas otras instituciones públicas. Muchos manifestantes se reunieron en Jerusalén frente a la casa del líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, aliado clave del primer ministro Netanyahu, que es el beneficiario de un proyecto de ley que le permitirá regresar a sus puestos ministeriales después de que el Tribunal Superior de Justicia dictaminara que su posición en el gabinete era no era sostenible debido a las sentencias sobre él por evasión de impuestos. En respuesta, decenas de hombres y niños ultraortodoxos se reunieron para bailar frente a los manifestantes. Un segundo grupo de reservistas se reunió en la casa de Ramat Gan del ministro de Educación, Yoav Kisch, expiloto de la fuerza aérea. Con una pancarta que decía "No abandones la democracia". Otros activistas desplegaron una copia de la Declaración de Independencia de Israel y banderas israelíes a los lados de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén. En Tel Aviv han ocurrido interrupciones de tráfico y algunos arrestos. Anunciado como un día nacional de parálisis, las protestas buscan interrumpir el tráfico en las principales autopistas alrededor del aeropuerto Ben Gurión en anticipación del viaje de Netanyahu a Londres. Los israelíes se manifiestan desde hace tres meses, generalmente los jueves y sábados, para expresar su oposición a los planes del gobierno de restarle independencia al poder judicial.

