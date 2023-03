https://sputniknews.lat/20230323/moscu-tilda-de-estandar-occidental-la-entrega-de-proyectiles-con-uranio-empobrecido-a-kiev-1137243527.html

Moscú tilda de estándar occidental la entrega de proyectiles con uranio empobrecido a Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — Los planes británicos de suministrar a Kiev municiones con uranio empobrecido no son nada excepcional, sino algo típico para Occidente... 23.03.2023, Sputnik Mundo

Alertó que las municiones con uranio empobrecido amenazan no solo a los usuarios, sino también a las generaciones futuras y a las personas que cultivan la tierra en la zonas afectadas. "Ese enfoque destructivo de Occidente, de destrucción global, no es nuevo", subrayó. El pasado 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie declaró que Londres transferirá municiones con uranio empobrecido a Ucrania. El Reino Unido afirma que, supuestamente, se trata de un componente estándar de la munición y no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. Los estadounidenses fueron los primeros en usar las municiones con uranio, contra Irak en 1991, sus secuelas se observan hasta el día de hoy con un aumento dramático de los casos de cáncer, según varios estudios. Además, Zajárova planteó como ejemplo los bombardeos de Yugoslavia con el uso de municiones con uranio empobrecido en 1999, después de que en Serbia, en 2016, un total de 22.000 personas murieron de carcinomas. El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio que contamina el ambiente y provoca enfermedades en las personas. El presidente ruso, Vladímir Putin, por su parte, declaró que Moscú se verá obligada a reaccionar al suministro de proyectiles con uranio empobrecido a Kiev.

