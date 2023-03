https://sputniknews.lat/20230323/por-que-la-oposicion-mexicana-aun-no-tiene-candidato-presidencial-1137221677.html

¿Intereses cruzados o pocas ideas? Por qué la oposición mexicana aún no tiene candidato presidencial

¿Intereses cruzados o pocas ideas? Por qué la oposición mexicana aún no tiene candidato presidencial

La oposición mexicana está por terminar el primer trimestre del 2023 en la misma situación que exhibió durante todo el sexenio: sin liderazgos claros... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T19:13+0000

2023-03-23T19:13+0000

2023-03-23T19:18+0000

américa latina

claudia sheinbaum

marcelo ebrard

andrés manuel lópez obrador

méxico

partido acción nacional (pan)

morena

partido revolucionario institucional (pri)

partido de la revolución democrática (prd)

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/0d/1130403681_0:0:649:366_1920x0_80_0_0_2924163bd8e62110097990e88e64b6f8.jpg

Mientras que los aspirantes del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador recorren el país, presentan libros autobiográficos ensalzando sus figuras y aprovechan el alto perfil de sus cargos para instalarse ante la opinión pública como presidenciables, del otro lado la oposición desaprovecha capitalizar el descontento con el Gobierno mexicano en importantes sectores de la población, sin ni siquiera haber anunciado todavía cuándo o de qué manera se elegirá al candidato que se enfrentará el 2 de junio del año próximo al delfín presidencial.Lo único que se sabe, de acuerdo a lo anunciado por el dirigente nacional del opositor PAN, Marko Cortés, socio mayoritario en la alianza Va por México, que también reúne al alicaído PRI y al agónico PRD, es que el partido blanquiazul será el encargado de decidir el nombre del candidato presidencial de la coalición.Esto porque al tricolor le correspondiera seleccionar a los aspirantes para los comicios gubernamentales en el Estado de México y Coahuila, a celebrarse este 2023. Pero cuál será el mecanismo para elegir al candidato opositor y quién será el nombre en cuestión para capitanear unas elecciones cruciales todavía es un misterio, escenario que, para algunos, le otorga una importante ventaja a Morena de cara al 2024, donde México renovará su poder ejecutivo federal.Para el docente, el motivo de este retraso está ligado a la composición de la alianza opositora Va por México, ya que reúne a dirigentes con pocas cosas en común salvo el rechazo al lopezobradorismo, desde dirigentes socialdemócratas hasta otros de derecha más dura. Así, ponerse de acuerdo en una plataforma o un candidato no es una tarea sencilla.No todos coinciden con que esta ausencia de protagonismo opositor es algo malo para sus chances electorales. Para el doctor en ciencia política Maximiliano García Guzmán, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una decisión estratégica por parte de la oposición."En todo caso", conjetura el experto, "en caso de que Morena corra con ventaja por ya tener instalados a varios aspirantes, hay que recordar que la retórica del presidente, que generalmente cerca del comienzo formal de la campaña suele endurecerse, puede perjudicarlos", opina.En su opinión, la temprana visibilidad de los precandidatos trae inevitablemente aparejados los beneficios de mantener un perfil alto, como un alto conocimiento entre los votantes y una cobertura mediática constante, pero también sus riesgos, como se ha visto en el caso de Sheinbaum y los distintos casos de accidentes en el metro, que amenazaron con descarrilar sus ambiciones presidenciales."La caballada está flaca"En lo que los analistas coinciden es que la oposición, a pesar de multiplicarse en numerosos frentes y asociaciones empresariales y de la sociedad civil, no cuenta hasta el momento con una figura rutilante que exhiba un atractivo transversal para el electorado mexicano, como sí logró ser López Obrador en los comicios de 2018, que le otorgaron el triunfo."Si uno revista los nombres de quienes han levantado la mano pidiendo ser candidatos, está claro que la alianza Va por México, y su principal socio, el PAN, se sigue decantando por perfiles muy tradicionales, gente que está hace muchos años en la política y que no proponen cosas que sean atractivas para una mayoría de la ciudadanía", apuntó García Guzmán.Y añadió: "Esas concentraciones, si bien exitosas, han dejado en claro que la representatividad electoral de la oposición aún es muy limitada".Irónicamente, de acuerdo con el profesor Gutiérrez, la oposición tiene un problema que muchos partidos envidiarían, ya que si bien no cuenta con un líder, no pueden decir que no tengan una importante base de votantes dispuestos a votar por ella."El escritor José Revueltas llegó a decir en alguna ocasión, hablando sobre la izquierda mexicana, que era un proletariado sin una cabeza, es decir, sin una vanguardia que lo guiara a la conquista del poder. Podríamos decir algo similar sobre la derecha ahora en México: no tienen una cabeza que los unifique. Hay millones de personas que no quieren otro gobierno de Morena, pero no tienen una propuesta que los una", reflexiona.Para el analista, no se trata solo del exiguo plazo que existe para la próxima gran contienda electoral, apenas 15 meses, sino que encontrar un perfil que reúna los talentos políticos de López Obrador no es sencillo."La oposición no tiene actualmente figuras que tengan el carisma del presidente, su capacidad de atraer el voto o su credibilidad ante sectores grandes del electorado", añade. "Y no solo no tiene figuras que rivalicen con el presidente. Diría que sus presuntos precandidatos también palidecen al lado de una Sheinbaum o un Ebrard, que son personajes evidentemente más fuertes. Como dijo un político mexicano alguna vez, 'la caballada está flaca'".Si bien el presidente mantiene aún una envidiable popularidad a casi dos años de terminar su sexenio (un 54% de los mexicanos aprueban su gestión, según la más reciente encuesta de El Financiero), las elecciones de medio término en el 2021 exhibieron un considerable avance de la oposición, especialmente en el Congreso y en la capital mexicana, considerada un bastión de la izquierda, donde logró capturar nueve alcaldías."Ciertamente la Ciudad de México es donde la oposición tiene más chances de ganar, o al menos de pegarle un buen susto a Morena, ya que hay un caudal de votos importante que no está satisfecho con el gobierno de Sheinbaum y que reprueba al gobierno de López Obrador", opinó el historiador Gutiérrez, quien considera que tanto el oficialismo como la oposición tienen motivos para preocuparse con respecto a los resultados del 2024."Si bien todavía es el favorito, creo que es poco probable que Morena repita esa victoria contundente de las elecciones presidenciales del 2018. Es muy difícil que el oficialismo obtenga nuevamente la mayoría calificada [en el Congreso de la Unión] para hacer cambios en la constitución, por ejemplo. De todas formas, de fracasar, creo que el PAN, el PRI y PRD es muy posible que se extingan, y que emerja Movimiento Ciudadano como el principal partido opositor".

https://sputniknews.lat/20220822/el-nuevo-fichaje-de-sheinbaum-el-estratega-que-impulso-a-gustavo-petro-en-colombia--1129646294.html

https://sputniknews.lat/20220613/de-hoyos-reconoce-el-lugar-de-amlo-en-historia-pero-dice-que-no-esta-a-la-altura-de-expectativas-1126570557.html

https://sputniknews.lat/20230203/colectivo-por-mexico-la-nueva-alternativa-de-oposicion-funcionara-o-esta-destinada-al-fracaso-1135347767.html

https://sputniknews.lat/20230226/mi-voto-no-se-toca-opositores-a-amlo-protestan-en-el-zocalo-en-defensa-del-instituto-electoral-1136228868.html

https://sputniknews.lat/20230117/los-candidatos-del-pri-ya-chuparon-faros-amlo-critica-los-acuerdos-electorales-de-la-oposicion-1134749586.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

claudia sheinbaum, marcelo ebrard, andrés manuel lópez obrador, méxico, partido acción nacional (pan), morena, partido revolucionario institucional (pri), partido de la revolución democrática (prd), elecciones presidenciales en méxico (2024)