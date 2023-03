https://sputniknews.lat/20230323/presente-y-futuro-trabajadores-de-uruguay-contra-la-reforma-de-jubilaciones-1137255085.html

Presente y futuro: trabajadores de Uruguay contra la reforma de jubilaciones

Legisladores debaten la reforma de jubilaciones mientras la central sindical realizó un paro. En otro orden, Francia se paralizó en una nueva jornada de protestas contra su propia reforma de pensiones. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La central sindical obrera uruguaya PIT-CNT lideró un paro parcial contra la reforma de jubilaciones, en debate en el Parlamento.La consigna de la movilización de este jueves 23, realizada en el centro de Montevideo, se denominó "Por mi futuro y por el tuyo". Los manifestantes marcharon hacia las afueras del Parlamento, donde se procedió a la lectura de una proclama.La normativa propone, entre otras modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, en un proceso gradual que no abarca a toda la población.La entrevistada agregó que "se resiste a una reforma que fue inconsulta y solo recae en las espaldas de los trabajadores, y además no tiene otra forma de financiamiento. Se afectará en especial a las mujeres trabajadoras del país".Una de las críticas fundamentales a la propuesta es que se centra en el gasto y no aborda el tema del financiamiento.El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, indicó que "es necesaria una reforma de la seguridad social, pero de otro tipo"."Está planteada una reforma que eleva la edad de retiro, eleva al barrer los años de trabajo y genera menos derechos y menos jubilación", agregó.La secretaria general de la central de trabajadores advirtió que, si el actual proyecto de reforma prospera, el abanico de medidas de lucha a tomar "se amplía".También conversamos con Gabriel Molina, secretario de Comunicación en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.El entrevistado definió al proyecto del Gobierno de Luis Lacalle Pou como "un atentado a los derechos de los trabajadores, una invitación a trabajar más".El plazo dictado por el presidente para aprobar el proyecto de ley es el 29 de marzo. Pero se prevé que el partido Cabildo Abierto, parte de la conservadora coalición gobernante, pida una prórroga para definir su votación a raíz de desacuerdos con el texto actual.La discusión sobre una reforma jubilatoria no es exclusiva de Uruguay. Los sistemas de seguridad social están en la mira en varios países de la región y del mundo.Por ejemplo, Francia se sacude por huelgas y protestas masivas contra la reforma de pensiones aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron.Se sube de 62 a 64 años la edad mínima de retiro, cuando ya había aumentado de 60 a 62 años hace poco más de una década.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en México, nueve policías fueron detenidos por sus presuntos roles en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada en septiembre de 2014, mientras gobernaba Enrique Peña Nieto (2012-2018).Sobre la actualidad de un caso que sacudió a México entrevistamos a Omar Garibo, consultor jurídico, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y radicado en Tijuana.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

