Primer ministro ruso: Rusia sufre un golpe de sanciones sin precedentes en la historia reciente

Mishustin afirmó que Occidente quería provocar el desempleo masivo en Rusia, reducir drásticamente la calidad de vida y también intentó hundir el sistema financiero, económico y los lazos económicos."Intentaron colapsar nuestro sistema financiero para que la gente no pudiera utilizar tarjetas bancarias. Para perturbar los lazos económicos. Para obligar a sus propias empresas a retirarse del mercado ruso, registrando enormes pérdidas. Para que los productos conocidos desaparecieran de las estanterías de las tiendas. Y al mismo tiempo, para echar a la calle a los empleados rusos de estas organizaciones y privarles de ingresos. Es decir, esas personas, cuyo trabajo creó sus beneficios multimillonarios", aseveró.Así, denunció que los países occidentales, al imponer las restricciones, trataron de asegurar que no iban dirigidas contra los rusos, pero ahora está claro para todos que era el pueblo ruso el principal objetivo.El Gobierno trabajaba en contramedidas para proteger a la población y, al mismo tiempo, establecer las bases del crecimiento económico y alcanzar los objetivos nacionales, enfatizó Mishustin.Agregó que Occidente no ha escatimado medios contra Rusia: explotar los ramales del Nord Stream, confiscar cuentas, desconectarse de los acuerdos internacionales e intentar bloquear todas las actividades bancarias y económicas del país.Resistencia de la economíaEl año pasado, los analistas estimaban que el PIB de Rusia probablemente caería en dos dígitos. Sin embargo, el descenso fue bastante moderado y volvimos a situar la economía en una trayectoria de crecimiento, declaró el primer ministro.Señaló que incluso algunas organizaciones internacionales pronostican ahora que Rusia tendrá una dinámica positiva a finales de 2023 y alcanzará tasas de crecimiento del producto interior bruto superiores a las de los países desarrollados en 2024."No es la primera vez que nuestro sistema económico demuestra tal flexibilidad. En nuestro vigésimo año, también demostró ser más resistente de lo esperado. Superamos aquella crisis con más confianza que muchos países occidentales, donde el descenso del PIB fue mucho mayor", añadió Mishustin.Después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania anunciada en febrero de 2022, varios países de Occidente, liderados por EEUU, impusieron sanciones a Moscú y enviaron decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Kiev.Sin embargo, las medidas provocaron un aumento de la inflación, incluidos los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y EEUU. El presidente ruso, Vladímir Putin, había dicho que la política para contener y debilitar a Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones impuestas han asestado un duro golpe a la economía mundial. En palabras del mandatario, el principal objetivo de Occidente es empeorar la vida de millones de personas.

