Un hincha se coló en el entrenamiento argentino y llegó a Messi: "Le agradecí por tantas alegrías"

La desesperación por ver a la Selección Argentina, hoy campeona del mundo, no solo agotó localidades en tiempo récord: también llevó a un fanático a entrar... 23.03.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo al canal de televisión argentino C5N, un hincha, identificado como Fernando Carlos Palacios, de 30 años, logró adentrarse el 22 de marzo en el predio de entrenamiento de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en la localidad de Ezeiza, cuando los futbolistas hacían sus últimos movimientos de cara al amistoso pactado frente a Panamá.El joven pudo colarse por el fondo del predio, donde se encuentra el Estadio Nacional de Béisbol. Desde allí, logró sortear a los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también se concentran en el lugar.En conversación con el canal TN, el propio joven contó que pudo burlar a los agentes de policía haciéndose pasar por un funcionario del predio. "Les preguntaba cosas, si necesitaban agua o si querían algo", contó. También usó una carpeta para fingir que estaba cumpliendo alguna función y habló con los encargados del cuidado del campo, así pudo ver el último entrenamiento del equipo, celebrado el 22 de marzo, un día antes de disputar el partido en el Estadio Monumental."Cuando los jugadores se metieron al vestuario me mandé y nunca nadie me dijo nada", recordó Palacios. Dentro llegó a saludar a varias de las estrellas del equipo, como el mediocampista de la Juventus Leandro Paredes o el delantero de Roma Paulo Dybala.De todas maneras, la tarea no estaba cumplida hasta encontrarse al más buscado, Lionel Messi. Insólitamente, su ubicación le fue revelada por otro integrante de la selección, Gio Simeone, a quien Palacios se cruzó en los pasillos.Por supuesto, la emoción duró poco. La incursión clandestina del fanático le valió ser sacado "a empujones" del lugar por el equipo de seguridad. El hincha no quedó detenido, sino que logró volver a su casa, en la localidad de Azul, por sus propios medios.Quienes lo sacaron del lugar tampoco lo obligaron a borrar las fotografías tomadas con los futbolistas, por lo que no tardaron en salir a la luz en redes sociales. Aunque borrosas y totalmente desencuadradas, las instantáneas quedarán como un recuerdo imborrable del día en que el joven pudo demostrar el grado de fanatismo que despierta el equipo comandando por Messi y que derrotó a Francia en diciembre de 2022 para coronarse campeón del mundo.

