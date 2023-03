Un tuit viral sobre la leche de vaca "fomenta una práctica peligrosa para la salud" | Video

https://sputniknews.lat/20230323/un-tuit-viral-sobre-la-leche-de-vaca-fomenta-una-practica-peligrosa-para-la-salud--video-1136809660.html

La leche es uno de los alimentos que consumimos desde bebés, en la etapa de lactancia. Al llegar a la edad adulta, la utilizamos en el cereal, para acompañar...

Si bien tiene diversas propiedades, en las últimas semanas, un tuit promovía beber la leche sin pasteurizar, porque supuestamente este procedimiento, la pausterización, causa intolerancia a la lactosa. Este mensaje comenzó a replicarse en la red social, con comentarios a favor y en contra.Pero esta práctica es peligrosa para nuestra salud. El infectólogo mexicano Alejandro Macías explica a Sputnik que podemos generar enfermedades graves.¿Es mejor hervir o pasteurizar?En entrevista para este medio, la egresada de la carrera de Química Farmacéutico Biológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Kenya García señala que, aunque es importante la pasteurización, el "secreto" son los cambios de temperatura."La pasteurización es necesaria porque nos ayuda a eliminar las bacterias patógenas que se encuentran de manera natural en la leche, porque están en la microbiota de la piel de la vaca, esto por las condiciones en las que están en una granja (…). Son importantes esos cambios de temperatura para eliminar riesgos (…) y [los alimentos] nos mantengan libres de enfermedades", destaca.El infectólogo Macías agrega que tanto la pasteurización como hervir la leche son maneras seguras de consumir esta bebida."Si la hierves en casa es seguro, igualmente si te la entregan pasteurizada; los procedimientos son bastante seguros. Pero ojo, no quiere decir leche estéril. Se te entrega una leche sin los potenciales patógenos, es decir, sí puede tener bacterias o virus, pero no serán los que te causen enfermedades. Por eso hay que confiar tanto en la pasteurización como en el hervor de la leche", puntualiza.Si bien la leche sin hervir ni pasteurizar es muy peligrosa, hay otros productos lácteos muy populares que no cuentan con los lineamientos sanitarios adecuados para su consumo, por ejemplo, los quesos frescos, donde no se eliminan los patógenos.Macías comenta que esto puede ocurrir en el ámbito de la pastelería, esto si el sitio no tiene cuidados a la hora de emplear el líquido.Otras prácticas que no debes realizar a la hora de consumir alimentosEl excomisionado de salud en México durante la pandemia de gripe AH1N1, ocurrida en 2009, detalla que hay otras acciones igual de peligrosas a la hora de consumir alimentos, como consumir huevo crudo, ya que puede estar contaminado con salmonela."No es una buena costumbre comer huevo crudo o tibio. Incluso si todavía se ve la yema escurriendo cuando te lo sirven, no es seguro. Lo mejor es cocinarlos", indica.Esta medida también aplica para las carnes, especialmente con el pollo, ya que puede tener bacterias como la salmonela, Campylobacter o Clostridium perfringens.En el caso de la carne molida, jamás debe estar a término medio, ya que es el conjunto de diversos cortes y se desconoce qué patógenos estén en ellos."Si te gusta la carne término medio, inclusive casi cruda, debe ser de caña, que venga del músculo completo y que se parta en medio. Esta suele ser estéril, aunque en algunas circunstancias, por ejemplo, puede tener las larvas de algunos parásitos", expone Macías.El experto afirma que la comida que pasa por un proceso de cocción en el fuego es más segura que ingerir productos crudos.Una muestra son las frutas y verduras que, si provienen de lugares donde fueron regadas con aguas contaminadas, por más que se laven no quedarán libres de bacterias. Por esta razón, es relevante conocer cuál es su lugar de origen.En este último caso, la especialista declara que existen químicos como las gotas de yodo para disminuir los patógenos, pero requieren lineamientos muy claros."Existen en el mercado gotas de yodo que ya vienen con instrucciones, pero la gente no las lee. Pone un rato sus verduras, las dejan ahí 10 minutos y ya está, y no. Todo tiene un porqué; justo [se debe seguir ese tiempo] mínimo requerido para eliminar lo que nos interesa que no nos haga daño. También, por ejemplo, no solo hay que desinfectar ciertas verduras, sino lavarlas y eliminar el exceso de tierra", añade.¿Qué pasa con la información que veo en internet?El tuit sobre la leche de vaca se convirtió en contenido viral, pero no es el único, hay millones de videos y mensajes en redes sociales donde se fomentan estas prácticas peligrosas para nuestra salud.Es por ello que García invita a la gente a verificar quiénes son las personas que están difundiendo la información, especialmente en temas que podrían provocar enfermedades graves.En caso de que las personas no tengan acceso a estas plataformas o les sea complicado discernir la información real de la falsa, la especialista recomienda acudir al médico más cercano para resolver las dudas."Lo más fácil es ir a un consultorio cercano a nuestra localidad y preguntar (…). Te pueden contestar de manera muy sencilla y explicarte por qué no se deben de consumir alimentos, en este caso, sin pasteurizar (…). Sé que el acceso a la información confiable [en internet] es difícil, pero hay que poner de nuestra parte. No todo lo que vemos en las redes es real", concluye la especialista.

