https://sputniknews.lat/20230323/zelenski-se-enfrenta-a-la-inevitabilidad-de-la-derrota-1137255695.html

"Zelenski se enfrenta a la inevitabilidad de la derrota"

"Zelenski se enfrenta a la inevitabilidad de la derrota"

El ejército ucraniano perderá Artiómovsk, lo que conducirá a la derrota del país y la caída del presidente Volodímir Zelenski, pero aún tiene una oportunidad... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T21:16+0000

2023-03-23T21:16+0000

2023-03-23T21:16+0000

internacional

política

seguridad

volodímir zelenski

artiómovsk

ucrania

moscú

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/17/1137258479_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b9f507a4d93a68054fe9fab0f23d3d52.jpg

"La iniciativa china es por la que todos deberían orar, y me parece que es oportuna", señaló el experto. Si el líder ucraniano decide seguir el plan propuesto por China, no solo se salvará y permanecerá en el poder, sino que la república postsoviética podrá mantener su integridad territorial e incluso el ejército, argumenta Ritter. "Por lo tanto, este es el mejor acuerdo que jamás va a conseguir [Zelenski], esto le permite a Ucrania sobrevivir como nación, le permite permanecer en el poder, le permite a su ejército tener el honor... Sí que nunca podría unirse a la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], pero por lo menos estará vivo y sabe, eso no cierra la puerta a la adhesión a la UE [Unión Europea]".El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Conocida durante décadas como Artiómovsk y aún llamada así en Rusia, la ciudad ha sido últimamente escenario de cruentos combates debido a su importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en Donbás. Se encuentra al norte de Górlovka, en una zona de la república popular de Donetsk controlada actualmente por Kiev.

https://sputniknews.lat/20230323/la-republica-checa-ya-no-tiene-capacidad-para-nuevas-entregas-de-armas-a-ucrania-1137223074.html

artiómovsk

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, volodímir zelenski, artiómovsk, ucrania, moscú, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania