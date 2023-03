https://sputniknews.lat/20230324/abogado-de-pedro-castillo-a-sputnik-es-vital-encontrarme-con-el-presidente-de-mexico-1137271623.html

Abogado de Pedro Castillo a Sputnik: "Es vital encontrarme con el presidente de México"

Abogado de Pedro Castillo a Sputnik: "Es vital encontrarme con el presidente de México"

El letrado que representa al encarcelado expresidente peruano habló con Sputnik y relató en exclusiva sobre sus intenciones de viajar para entregarle una carta... 24.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-24T05:03+0000

2023-03-24T05:03+0000

2023-03-24T05:30+0000

internacional

pedro castillo

dina boluarte

evo morales

méxico

perú

papa francisco

gustavo petro

andrés manuel lópez obrador

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/17/1137253122_0:275:1600:1175_1920x0_80_0_0_f486f9e42f86d343f0b93d3cb4dd341b.jpg

Pupilo del reconocido abogado y constitucionalista Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Argentina, Guido Leonardo Croxatto es el nuevo defensor de Pedro Castillo, el expresidente peruano acusado de rebelión y otros delitos por la Justicia de su país y actualmente en prisión preventiva.El exmaestro rural fue destituido por el Congreso del Perú el 7 de diciembre de 2022, luego que el entonces presidente anunciara por cadena nacional la disolución de ese mismo Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción, tras un tumultuoso mandato de un año y medio marcado por el obstruccionismo opositor y una rotación constante de ministros en su gabinete.Croxatto, quien dialoga con Sputnik desde su despacho en Buenos Aires, no duda en afirmar que Boluarte está usurpando el lugar que le pertenece constitucionalmente a Castillo, una opinión similar a la mantenida por el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú a la mandataria argumentando que se trata de un gobierno "espurio".Por eso, el presidente mexicano está alto en la lista de próximas figuras políticas mundiales que Croxatto quiere visitar para discutir la situación de Castillo. A continuación, compartimos una versión condensada de la conversación que el joven abogado argentino mantuvo con Sputnik el jueves 23 de marzo vía Zoom. —Usted ha dicho en la prensa que planea entregar cartas escritas por el expresidente Castillo desde la cárcel a varias figuras de la política mundial. ¿Eso incluye al presidente mexicano?—Por supuesto que sí. Es lo que pretendo hacer en el mes de abril. Andrés Manuel López Obrador es un líder admirable, uno de los fundadores del Grupo Puebla, y junto a (Gustavo) Petro, es el líder que más fuertemente apoya al presidente Castillo. Y por eso para mí, como su abogado, es vital encontrarme y poder intercambiar ideas con el presidente de México. Espero estar próximamente en ese país.—¿El expresidente Castillo ya escribió su carta para López Obrador?—La va a escribir a la brevedad.—Y ya ha tenido usted contactos con la Cancillería mexicana o Palacio Nacional?—Todavía no.—Imagino que sí ha hablado con la esposa de Pedro Castillo, que se encuentra asilada en México.—Con la mujer de Castillo hablé en México cuando me estaba por encontrar con Petro y fue un intercambio emocional donde ella me compartió la angustia por la situación que viven. Lo mismo con Jennifer, su hija, con quien tengo un diálogo permanente. Es muy conmovedor para mí como abogado este diálogo con una familia que padece la persecución, el hostigamiento y la destitución irregular de Castillo. Es muy fuerte desde el lado humano para cualquier abogado el contacto con la familia de la persona que uno defiende, pero además en este caso hubo una persecución brutal contra la familia de Castillo. Por eso me alegra el apoyo que López Obrador le brinda a esta familia. Pero volviendo a su pregunta, mi contacto es mayormente con Jennifer, quien está en Perú y lo ve continuamente al presidente Castillo.—¿Cómo se encuentra de ánimo el expresidente Castillo?—Quiero decir que yo lo pude ver solo una vez al presidente Castillo, en el penal de Barbadillo. La primera vez que fuimos, con Zaffaroni, mi maestro y mentor, no nos dejaron entrar. Y es que están entorpeciendo y dificultando continuamente, de distintas maneras, algunas más explícitas que otras, el acceso de Castillo a sus abogados, lo cual viola los derechos y las garantías de este imputado, es decir, se viola el estado de derecho.Cuando lo pude ver, una semana después de ese primer intento, hablamos durante una hora. Esto fue hace un mes y medio aproximadamente. De todas formas, tengo un contacto permanente con sus otros abogados, somos un equipo coordinado, compacto. Están los abogados que se ocupan del litigio en el ámbito nacional y a mí me toca liderar la estrategia internacional de la defensa. Por eso estuve con Petro hace una semana y la próxima voy a estar en Italia.—¿Piensa verse con el papa Francisco para explicarle la situación del expresidente?—Fui invitado por el Vaticano a una cumbre de colonialismo y allí me voy a referir a la violación de derechos humanos que se ven todos los días en Perú. Ayer mismo, por ejemplo, falleció un chico de 22 años que tenía 36 marcas de perdigones en el cuerpo. Tenía todo el sistema digestivo destruido. A mí me sorprende cómo la prensa, sobre todo en Perú, cuando ya hay casi 70 muertos desde que se inició la represión, habla tan poco de esto. Miran para otro lado, pareciera que de eso no se puede hablar. Es un tema gravísimo que pareciera incomoda al Gobierno, cuando es de lo primero que se debería estar denunciando. Por eso en el Vaticano voy a acercarle al papa Francisco cartas de los familiares de las víctimas de la brutalidad policial en el Perú.—El gobierno de Dina Boluarte se aísla cada vez más internacionalmente, peleándose con presidentes de varios gobiernos y expulsando diplomáticos, incluyendo al propio embajador mexicano. Ustedes por su parte parecen estar buscando construir un consenso internacional para la causa de Castillo. ¿Le sorprende el respaldo internacional con el que cuenta el expresidente?—El apoyo internacional que recibió y está recibiendo el presidente Castillo no me sorprende porque creo que cualquiera que se tome el tiempo de analizar con desapasionamiento y cierto tecnicismo lo que sucede en Perú, va a estar más o menos cerca de lo que estamos hablando. Hay unos 70 cadáveres, hay un presidente mal destituido y, hay que tener en cuenta que los asesinatos comenzaron después del golpe contra Castillo. No murió nadie producto del discurso de Castillo, pero murió mucha gente producto del Gobierno de Boluarte. O sea que la imagen de lo que sucede es bastante clara. Hay personas que lo apoyan más vehementemente, como puede ser Evo Morales, Petro o AMLO. Pero incluso [Gabriel] Boric, el presidente de Chile, cuando estuvo en la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], en Buenos Aires, fue el primer presidente en mencionar su desacuerdo con lo que estaba haciendo Boluarte en el Perú. También Cristina Kirchner y la mujer de Pepe Mujica, Lucía Topolansky, han hablado sobre el caso. Pero ahora lo más importante es que haya claridad con respecto a las fallas procesales en la destitución de Castillo. Más allá de si uno coincide o no políticamente con Castillo, queremos demostrar jurídicamente que la destitución fue irregular y que, en consecuencia, la detención es arbitraria y la que está usurpando el poder es Dina Boluarte. Por eso, voy a estar presentando medidas tanto en el Tribunal Constitucional como en la Corte Interamericana y también en alguna instancia europea, presentando estos argumentos jurídicos en una instancia técnica.—Por lo que me dice, imagino entonces que está de acuerdo con los analistas y sectores de la oposición en Perú que califican a la Administración de Boluarte como un "gobierno cívico-militar".—Por supuesto. Hay en este momento fiscales y jueces que requisan las mochilas de los estudiantes de la universidad para sacarles libros. Se están vulnerando libertades muy básicas. Te pongo otro ejemplo: cuando estuve en Colombia para reunirme con Petro me hicieron una entrevista en El País. Un reportaje muy serio. Y la embajada peruana en España se quejó ante el diario porque nos habían entrevistado. Eso ya no es más una democracia. Una dictadura es la que se queja cuando se ejerce la libertad de prensa.Entonces, el Gobierno de Perú evidentemente está en una situación grave, porque si tienen que enviar cartas a los diarios para que no hagan entrevistas, ya están en una situación límite, no es una situación democrática. Así que yo estoy de acuerdo en decir que Perú ya no es una democracia. Y nosotros no le tenemos miedo a un gobierno que tiene unos 70 cadáveres. En algún momento van a tener que responder penalmente por estos delitos.—Vayamos a ese 7 de diciembre del 2022 en el que el entonces presidente Castillo anuncia en cadena que disolverá el Congreso y decreta un gobierno de excepción. Usted dice que eso no es un autogolpe.—Haya querido hacer lo que haya querido hacer, lo importante es qué es lo que pasó, y el derecho juzga actos, no solo intenciones. Porque, de hecho, el presidente Castillo nunca logró disolver al Congreso, sino que el mismo Congreso mismo lo termina vacando, con lo cual golpe de Estado no hubo. En todo caso, se puede hablar de una tentativa, como dice Romy Chang, una penalista de la Universidad Católica de Perú. Aunque en mi opinión tampoco hay tentativa. Lo que sí hubo fue un discurso, pero que ni siquiera cumplía con las formalidades del mensaje a la nación, que tiene que estar firmado por todos los ministros. Este discurso no estaba firmado por nadie y por eso yo confío plenamente cuando Castillo dice que es un discurso que le trajo el pueblo, entonces efectivamente no puedes imputar a nadie, porque nadie lo firmó y los ministros dicen que lo desconocían absolutamente.—La Justicia peruana lo acusa de rebelión y conspiración.—Rebelión es un delito que implica alzamiento con armas y no hubo ningún alzamiento con armas, con lo cual no hubo ni rebelión, ni conspiración, ni flagrancia porque la flagrancia supone ser detenido en el lugar de los hechos. Y a él lo detienen en un auto yendo a la embajada de México, pero tampoco se podría decir que se estaba fugando porque él estaba llevando a su familia.—¿Y entonces qué fue lo que sucedió?—Nosotros con Zaffaroni hablamos de "hecho atípico". Esto tiene una explicación penal técnica precisa, y esto es independiente si a uno le cae bien o mal Castillo, si gustan sus ideas o no, yo me fijo en el aspecto procesal procedimental. El procedimiento del Congreso fue irregular y los congresistas peruanos lo saben, por eso no quieren llamar a elecciones. Porque ninguno de los delitos que se imputan a Castillo se configuran penalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como abogados de Castillo? Primero, el Estado peruano tiene que normalizar esta situación irregular, porque estuvo mal destituido. ¿Qué alternativa hay? Restituirlo y llevar adelante un proceso conforme al ordenamiento peruano, es decir, conforme a la ley. Y después que el Congreso decida si corresponde inhabilitar, suspender o vacar o lo que sea que corresponda, pero que lo hagan respetando el debido proceso, cosa que hasta ahora no sucedió porque la vacancia es irregular. Y esta idea se va a terminar imponiendo porque es una cuestión procedimental y técnica. No es una cuestión política.—Usted vincula la destitución de Castillo con otros procedimientos judiciales a líderes de izquierda latinoamericanos como Lula da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales.—Creo que su destitución tiene que ver con dos cosas. Una, con el racismo que predomina en algunos sectores económicos y sociales concentrados del Perú, tal como pasó en Bolivia y el golpe contra Evo Morales. El racismo en Perú es muy fuerte y Castillo es el primer presidente rural de su historia que fue apoyado por las rondas campesinas y por los indígenas que nunca estuvieron representados. Según el último censo, un cuarto de la población del Perú se reconoce o se autopercibe indígena, y Castillo representa a esos sectores tradicionalmente excluidos y discriminados de la política peruana. Entonces, no se toleró que un maestro rural gobernara el país, por eso le hicieron la vida imposible. Desde el primer día de su gobierno, 140 proyectos de ley fueron paralizados en el Congreso, pusieron presa a su hija mientras él era presidente. Entonces yo creo que esas son las dos grandes razones, el racismo y la renovación de las privatizaciones, porque el sector empresarial, nacional e internacional, no quería a un maestro rural que quiere favorecer los intereses locales y regionales por sobre los transnacionales.—¿Dina Baluarte es una interlocutora más preferible para este establishment?—¿Cree que se pueda dar una situación similar a la de Bolivia, en la que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), regresó al poder?—Castillo tiene que ser repuesto y luego tiene que haber un diálogo político serio, que es lo que todavía en Perú no hubo, y se tiene que respetar el debido proceso. Para eso es importante que intervenga el Tribunal Constitucional, cosa que todavía no ha sucedido pero que va a suceder en algún momento. No tengo mucha claridad respecto de cómo van a resolver políticamente los peruanos esta crisis política. Lo que sí sé es que un cuarto de la población quiere una nueva Constitución y que la sociedad de Lima, racista y concentrada, no le puede dar la espalda a la población andina campesina del Perú.—Volviendo a ese 7 de diciembre, ¿usted entiende por qué Castillo decidió dar ese discurso en ese momento? Porque si bien el Congreso nuevamente impulsaba un juicio político en su contra, todos coincidían en que la oposición no tendría los votos para lograrlo.—Yo me hacía esa pregunta hasta que hablé con él. Y una de las razones por la que soy su abogado es porque me conmovió la sinceridad y la claridad de su respuesta. Yo le creo a Castillo cuando él me dice "es lo que el pueblo me pedía". Y cuando uno lo mira a los ojos y lo ve en esa celda pequeña, rodeado de bidones de agua y libros, uno sabe que no miente. Porque no hay ninguna razón para hacer lo que hizo. Ahora, la pregunta de: ¿por qué corrió ese riesgo tan grande si no había votos para vacarlo? Bueno, debe haber cuestiones de diferente índole, ¿no? Algunas de esas respuestas las tiene que dar Castillo. Yo imagino que tienen que haber cuestiones personales. Debía de estar cansado de que persigan a su hija. El servicio de Inteligencia se metió en el Palacio. Eso es algo que viola la inmunidad del presidente. Todas estas cosas no se dicen, pero son muy graves, y a Castillo se le han vulnerado los derechos mientras era presidente. Entonces yo me imagino que él estaba tan perseguido, tan hostigado por los medios y el poder judicial, que como en el resto de América Latina, es el brazo de ciertos sectores que no ganan nunca democráticamente, que, ante esa persecución, ante esa injusticia, quiso dar un golpe de timón brusco. Y yo imagino que estaba asqueado, cansado de toda la burocracia inconstitucional y racista del Perú, de las pequeñas ilegitimidades e inconstitucionalidad que le tocaba vivir a diario a él y a su familia, y que en ese marco de hostigamiento, él pudo haber tenido la entereza y las ganas de leer igual ese discurso frente a un Congreso sin ninguna legitimidad.—Para usted Castillo es un mártir.—Sí. Castillo estaba dando una pelea mayor que solamente un mensaje a la nación. Estaba pidiendo una asamblea constituyente, una nueva constitución, una justicia más horizontal y democrática, un Congreso menos racista donde hubiese una cuota indígena. El tema es que la sociedad no estaba preparada para llevar adelante esa reforma, ahí hubo, digamos, falta de organización. Tal vez el mecanismo debió haber sido otro y no ese discurso, pero esa es una cuestión política que no me corresponde a mí analizar.—¿Piensa que hubo una mala lectura del momento de parte de Castillo o cree que él sabía todo lo que iba a pasar tras ese anuncio?—Creo que él decidió no especular y leer el discurso más allá de las consecuencias. Y eso a mí me gusta, porque nosotros en derecho sabemos que es mejor manejarse por principios que especular con los resultados. Y él actuó de una manera principista. Él decidió asumir el costo y es lo que está haciendo ahora. Por eso lo veo como una persona que está apostando por una causa noble, por una causa justa, y por eso soy su abogado.

https://sputniknews.lat/20230309/la-justicia-peruana-confirma-prision-preventiva-a-pedro-castillo-por-organizacion-criminal-1136666659.html

https://sputniknews.lat/20221221/arriba-a-mexico-la-familia-del-expresidente-peruano-pedro-castillo-1133816805.html

https://sputniknews.lat/20221208/petro-pide-a-la-cidh-expedir-medidas-cautelares-en-favor-de-pedro-castillo-1133346839.html

https://sputniknews.lat/20230315/el-congreso-peruano-aprueba-acusar-a-tres-exministros-de-pedro-castillo-por-rebelion-y-conspiracion-1136856331.html

https://sputniknews.lat/20230323/fiscalia-de-peru-allana-casa-de-exprimer-ministro-en-investigacion-por-golpe-de-estado-1137262436.html

https://sputniknews.lat/20230217/mexico-tilda-de-espurio-a-gobierno-peruano-y-no-le-cedera-presidencia-de-bloque-regional-1135912426.html

https://sputniknews.lat/20230317/admiten-apelacion-por-la-vacancia-de-castillo-pero-seguira-preso-1136985128.html

https://sputniknews.lat/20230307/defensores-condenan-la-reiterada-represion-de-boluarte-en-el-departamento-de-puno-1136544486.html

https://sputniknews.lat/20230126/podrian-las-protestas-llevar-a-peru-a-seguir-el-mismo-camino-que-chile-y-renovar-la-constitucion-1135085237.html

https://sputniknews.lat/20230304/la-salida-sigue-siendo-el-adelanto-de-las-elecciones-o-la-renuncia-de-boluarte-1136455783.html

https://sputniknews.lat/20230111/habitantes-de-juliaca-peru-despiden-a-sus-muertos-tras-jornada-represiva-con-18-victimas-1134538516.html

méxico

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

pedro castillo, dina boluarte, evo morales, méxico, perú, papa francisco, gustavo petro, andrés manuel lópez obrador, 💬 entrevistas