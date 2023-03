https://sputniknews.lat/20230324/aniversario-del-golpe-militar-en-argentina-el-objetivo-era-desarticular-el-movimiento-obrero-1137311898.html

Aniversario del golpe militar en Argentina: "El objetivo era desarticular el movimiento obrero"

En un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, Argentina recuerda los crímenes de la dictadura y se moviliza para que nunca más vuelvan a suceder

El 24 de marzo es una fecha especial para Argentina porque se conmemora el inicio de la dictadura civico-militar más atroz de la historia de este país, que no solo secuestró, torturó y desapareció personas, sino que también les robó la identidad a los hijos de las víctimas al darlos en adopción a familias que les ocultaron su verdadero origen.El gobierno militar significó un parteaguas social. A partir de 1983, Argentina apostó firmemente por la democracia, y lo demuestra todos los años en esta fecha al llenar las calles para celebrarla.Con el pasar de los años, surgen nuevas generaciones que no vivieron esas épocas oscuras y, por lo tanto, los testimonios de los que lograron sobrevivir son cruciales. En Cara o Ceca, hablamos con Héctor Ratto, un extrabajador de la fábrica Mercedes Benz, que fue secuestrado en la misma fábrica el 12 de agosto de 1977 y estuvo 19 meses detenido.Pasó por Campo de Mayo, un destacamento del Ejército que fue de los principales centros clandestinos de detención ubicado al norte de la Ciudad de Buenos Aires."Esa mañana habían secuestrado a un compañero de sección y cuando estaba en el trabajo, me vinieron a llamar de vigilancia. Como ya se habían llevado a un compañero, tuve la pauta de que me querían llevar a mí también", comentó Ratto.Con respecto a la memoria, dijo que “la condena social siempre estuvo. Lo que falta es la judicial. Se ha condenado a los militares pero no así a los civiles. Hay muy pocos casos”.Destrucción del gasoducto Nord StreamEl 55% del gas usado en Alemania venía de Rusia, gracias al gasoducto Nord Stream I, lo cual le permitía abastecer de energía barata a su industria y a su población. Esto terminó en septiembre 26 del año pasado, cuando explosivos estallaron en los gasoductos Nord Stream I y II, que trasladaban el gas ruso desde Siberia hasta Alemania por el lecho del Mar Báltico.Hasta ahora, no se sabe quién es el responsable de este ataque. En febrero, el periodista Seymour Jersh, ganador del Premio Pulitzer por su revelación sobre la matanza de My Lai en Vietnam en 1968, publicó una profunda investigación que apunta contra el presidente de EEUU, Joe Biden, quien habría dado la orden.Según él, fueron buzos de la Armada de EEUU, que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN conocido como BALTOPS 22, quienes colocaron los explosivos, que luego fueron detonados gracias a la ayuda de Noruega. .El analista consideró que las sanciones contra Rusia por parte de EEUU y la Unión Europea “afectan en alguna medida a Rusia, pero también a occidente. Es como si estuviera enojado con un vecino y me corte el agua a mí mismo. Ellos cortaron la posibilidad de comerciar”.Las sanciones “aceleraron cambios en el panorama internacional. El intercambio, que hasta ahora se hacía en dólares, ahora se está haciendo en yuanes y rublos”, concluyó.

