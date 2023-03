https://sputniknews.lat/20230324/cambio-por-la-vejez-asi-es-la-reforma-pensional-de-gustavo-petro-en-colombia-1137263671.html

'Cambio por la Vejez': así es la reforma pensional de Gustavo Petro en Colombia

A diferencia de Francia, donde la ciudadanía está volcada en las calles en desacuerdo con el aumento de la edad pensional decretada por el ejecutivo que encabeza Emmanuel Macron, en Colombia se presentó un proyecto concertado para reformar el sistema pensional del país sudamericano.El 22 de marzo, la Administración a cargo de Gustavo Petro radicó la iniciativa en el Salón Constitución del Congreso, luego de cinco meses de diálogos con sindicatos, el sector empresarial y representantes de los pensionados, reuniones en la que se llegó a un consenso en 86 artículos de los 89 que conforman el proyecto.Ahora la pelota la tiene el legislativo colombiano, que estudiará la propuesta de girar hacia un sistema de pilares y que no toca para nada la edad de retiro, la pensión y el ahorro de los trabajadores. Actualmente, los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres a los 57. Hay dos regímenes: el público, que maneja el fondo del Estado (Colpensiones), y el privado, que se agrupa en las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.Para lograr pensionarse, los colombianos deben estar afiliados a uno de los dos, cumplir la edad y cotizar 1.150 semanas de trabajo en caso de pertenecer a un fondo privado o 1.500 para Colpensiones. Como está la situación, para el 2055 unos 8,3 millones de colombianos no lograrían pensión ni un subsidio para la vejez, lo que representaría más del 50% de la población adulta mayor para ese año, según las cuentas de Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).El sistema de pilaresLa reforma presenta cuatro pilares y el que menciona Dussán es uno de ellos, el solidario, con el que Bogotá busca reducir el porcentaje de colombianos que no lograrían pensionarse por no estar en el sistema. El Estado le entregará 223.800 pesos, alrededor de 47 dólares, a mayores de 65 años a partir de 2024. El valor es con base en los cálculos del umbral de pobreza extrema para el próximo año.El segundo pilar es el semicontributivo, que entregará una renta vitalicia a mayores de 65 años que lograron cotizar entre 150 y 999 semanas en cualquiera de los dos regímenes, pero que no pudieron jubilarse.En tercer lugar está el pilar contributivo, que es el sistema actual. Sin embargo, la reforma incluye cambios en su funcionamiento para asegurar que toda la población trabajadora esté afiliada a Colpensiones.La propuesta es así: el régimen público recibirá a todos los trabajadores con una cotización máxima de tres salarios mínimos —alrededor de 729 dólares—. Con esto se asegura la afiliación de toda la fuerza laboral del país en Colpensiones. En los casos en que los empleados ganen más de ese valor, a partir del cuarto se seguirá cotizando en fondos privados. De aprobarse este punto como está, Colpensiones recibirá a los más de 18 millones de afiliados a las AFP.Por último está el pilar del ahorro voluntario, que le permitirá a quienes quieran y puedan entregar más dinero a las AFP para que estos reinviertan, y aumentar el monto de la pensión una vez se cumpla con los requisitos de retiro.El futuro de las pensionesSegún Percy Oyola, la reforma está pensada para solventar el problema de las pensiones no solo en Colombia, sino en el mundo, donde mientras crece la población anciana, decrece la joven, que está optando en emprender y no cotizar al sistema pensional.El líder sindical destacó que la reforma logró poner lo público en el centro de la discusión, con el fin de fortalecer a Colpensiones y la capacidad del Estado. Esto, por supuesto, les quitará protagonismo a los fondos privados. "Ellos tienen 18 millones de afiliados, lo que hace la reforma es buscar un equilibrio a través de los pesos y contrapesos".El director de Colpensiones considera que las AFP no quedaron marginalizadas en el proyecto.Para asegurar el futuro del sistema pensional, el director de Colpensiones hizo un llamado a los jóvenes. "No pueden seguir creyendo que no es importante cotizar a la pensión con un salario mínimo. Piensen cuál será el salario mínimo dentro de 20 años. Cotizar no es un gasto, es una inversión para la vida cuando se cumpla la edad de retiro".Otros cambiosAdemás de los cuatro pilares, la reforma presenta otros cambios y mejoras al sistema. Uno de los más polémicos es la compensación de género, que será un bono pensional de reconocimiento de 50 semanas por cada hijo criado para las mujeres. Las feministas valoraron que este punto identifica que las mujeres son quienes históricamente han asumido las tareas del cuidado, muchas veces dejando de lado sus trabajos formales y perdiendo derechos como la pensión.La reforma no tocará a los empleados que ya cuenten con 1.000 semanas cotizadas al momento de entrar en vigencia la reforma. Estas personas continuarían bajo el régimen actual.

