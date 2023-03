https://sputniknews.lat/20230324/candidato-presidencial-la-expansion-de-la-otan-hacia-el-este-es-una-amenaza-para-turquia-1137278137.html

Candidato presidencial: la expansión de la OTAN hacia el Este es una amenaza para Turquía

Rusia es el principal aliado de Turquía, la expansión de la OTAN hacia el este significa una mayor amenaza para Turquía, declaró a Sputnik el candidato a la... 24.03.2023, Sputnik Mundo

turquía

El político aseguró que garantizará la solidaridad con Rusia en el Mediterráneo oriental si llega al poder."Durante muchos años, Rusia ha sido uno de nuestros mayores socios comerciales. Las economías de Rusia y Turquía se complementan. La seguridad energética de Turquía reside en Rusia. Por tanto, reforzaremos nuestros lazos económicos con Rusia", subrayó.Lucha contra las sanciones a MoscúPerincek afirmó que no reconoce las sanciones contra Rusia y planea luchar contra ellas si gana las elecciones.El 20 de marzo, el veterano político presentó su solicitud ante el Consejo Supremo Electoral (YSK) para disputar el máximo cargo del país en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 14 de mayo. Ahora tiene que recoger 100.000 firmas de apoyo.El Partido Patriótico es seguidor de las ideas del primer presidente turco Mustafa Kemal Ataturk con un discurso fuertemente antiestadounidense. El partido se considera sucesor del Partido Socialista de Obreros y Campesinos, creado en 1919.La formación no está representada en el Parlamento, pero su influencia es importante en las regiones del país. Actualmente, cuenta con más de 50.000 afiliados.En las elecciones también participarán el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, y el opositor Kemal Kilicdaroglu, de Alianza Popular.Numerosos países condenaron la operación militar especial y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Turquía no se ha sumado a las sanciones contra Rusia y ha propuesto varias iniciativas pacíficas para resolver el conflicto.

