El expresidente Lugo regresa a Paraguay y crece la expectativa de que pueda unir a la oposición

Sostuvo que Lugo podría generar una unión en la izquierda, la cual ha estado dividida en los últimos meses de cara a las elecciones. El legislador dijo que el expresidente regresará en un vuelo privado sobre el mediodía o en la tarde. "Al expresidente lo encontré muy mejorado en cuanto a su dicción, la capacidad de razonamiento es bastante buena. Estuve compartiendo con él el orden del día de la plenaria de ayer, justo no quiso participar porque estaba ultimando los detalles de su vuelta a Paraguay. Aquí va a continuar con su rehabilitación rodeada de su familia y su médico. No va a hacer ninguna declaración que yo esté enterado. Él quiere volver con el menor ruido posible e irse hasta su casa", agregó. El retorno del expresidente genera expectativa en la interna de la izquierda paraguaya de cara a las próximas elecciones generales, que se realizarán el 30 de abril. Por el momento, Lugo no se manifestó a favor de la candidatura de la Concertación (Efraín Alegre-Soledad Núñez) ni de la de Nueva República (Euclides Acevedo-Jorge Queres). El Frente Guasú (izquierda) no presentó un binomio en las primerias; una parte del mismo optó por la designación de Núñez como dupla de Alegre y por otro lado, el senador Sixto Pereira y Jorge Querey optaron por unirse a la candidatura de Acevedo. Lugo, el actual senador del Frente Guasú fue trasladado el 7 de septiembre al Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de Fleni en Buenos Aires, Argentina, para realizar tratamientos de rehabilitación por el accidente cerebrovascular que sufrió el 10 de agosto.

