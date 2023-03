https://sputniknews.lat/20230324/elecciones-en-turquia-enciende-las-alarmas-en-occidente-1137304801.html

Elecciones en Turquía: ¿enciende las alarmas en Occidente?

Elecciones en Turquía: ¿enciende las alarmas en Occidente?

24.03.2023

octavo mandamiento

Elecciones en Turquía: ¿enciende las alarmas en Occidente? Elecciones en Turquía: ¿enciende las alarmas en Occidente?

Turquía: candidato a la presidencia dispuesto a patear el tablero de EEUU y la OTANEl candidato a la presidencia turco, líder del Partido Patriótico, Dogu Perincek, declaró que reconoce a Crimea y nuevas regiones como rusas, al afirmar que en caso de ganar las elecciones retirará a Turquía de la OTAN.En tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, declaró que el objetivo de retomar Crimea anunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es maximalista y sería "extraordinario" lograrlo militarmente. Mientras, en una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea apoyaron el plan para acelerar las entregas de municiones a Ucrania, hacer compras conjuntas e incrementar la producción militar.¿Qué hacen los chinos en su estación satelital en Argentina, miran las estrellas? pregunta indignada congresista de EEUULa congresista republicana María Elvira Salazar, representante por Florida, le preguntó al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, sobre el funcionamiento de una supuesta estación satelital militar china en Argentina. ¿Por qué de repente la diputada estadounidense se preocupó tanto por una instalación china en Argentina haciendo alusión a una advertencia del Pentágono hecha en 2019, cuando Blinken no integraba el Gobierno, y por consiguiente, no tenía ni más mínima idea de la existencia de una "amenaza china" Argentina? Salazar dijo estar "segura de que los chinos no están mirando las estrellas".EEUU insiste injustamente en mantener a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismoEl secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que Washington no tiene intenciones de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo.De esta forma, rechaza la petición realizada por los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC], en una declaración conjunta presentada el pasado octubre tras finalizar la 23ª reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro de la organización. Al canciller cubano, Bruno Rodríguez, no le sorprendió la respuesta de Blinken, al indicar que Washington nunca ha tenido la intención de cambiar esta injusta calificación.Argentina cambia deuda en dólares por pesosEl presidente argentino, Alberto Fernández, y todo su gabinete, firmaron un decreto que establece un mecanismo por el cual obliga a todos los organismos de la administración pública a cambiar sus títulos públicos en dólares por títulos públicos en pesos. Desde el Ministerio de Economía se sostiene que esto reducirá la deuda pública en 4.000 millones de dólares y ayudará a bajar la cotización del dólar en el mercado de bonos. El objetivo es ayudar a reducir la inflación, que ya supera el 100% anual acumulado.Desde la oposición se critica que la jugada pondría en riesgo la capitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del cual dependen las jubilaciones y pensiones. Este canje se realiza bajo el escrutinio del FMI, que está próximo a aprobar un giro por 5.300 millones de dólares para la Argentina. Carlos Andres Ortiz, economista argentino, señala que "el Estado Argentino tiene carencias muy acentuadas de divisas, de dólares, para hacer frente a los enormes compromisos que son consecuencia de la descomunal deuda externa dejada por el anterior gobierno neoliberal".Cristian Noboa, "El Zar" ecuatoriano cumple 16 años en el fútbol de RusiaEl mediocampista ecuatoriano Cristian Noboa "El Zar", cumple 16 años de carrera profesional en el fútbol de la liga rusa, donde se ha convertido en ídolo de las hinchadas de los equipos en los que ha militado.Cristian Noboa comenzó su carrera en el fútbol profesional en el club ecuatoriano Emelec antes de ser descubierto por el Rubin Kazan en 2007, donde jugó durante cuatro temporadas en 223 partidos, anotó 38 goles, ganó tres títulos de la Liga Premier de Rusia, y una Copa de Rusia. Además, fue clave en la carrera del Rubin Kazan en la Liga de Campeones de la UEFA, donde alcanzaron los cuartos de final en la temporada 2010-2011. Además del Rubín Kazan, "El Zar" también jugó en el Dínamo de Moscú, Rostov FC, Zenit de San Petersburgo, y actualmente milita en el FC Sochi.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

