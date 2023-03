Expresidente de Ecuador: "Me enfrento a una feroz persecución" | Video

https://sputniknews.lat/20230324/expresidente-de-ecuador-me-enfrento-a-una-feroz-persecucion--video-1137305123.html

QUITO (Sputnik) — El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021), afirmó este 24 de marzo que enfrenta una 'feroz persecución' por la acusación en su... 24.03.2023, Sputnik Mundo

"Me enfrento a su feroz persecución y venganza", dijo en un mensaje en video que compartió en Twitter. Moreno señaló que no tuvo participación en la adjudicación del contrato a la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción del proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con la cual se le vincula en un hecho de corrupción por supuestamente haber recibido sobornos. Dijo que durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los sectores estratégicos estaban encargados a Jorge Glas, quien llegó a ser su vicepresidente, y él se ocupó de la misión Manuela Espejo para atender a las personas con discapacidad. Moreno, quien es acusado del presunto delito de cohecho, indicó que nunca tuvo responsabilidades, atribuciones, ni capacidad de influir sobre los proyectos estratégicos durante el Gobierno de Correa. El exmandatario, su esposa, una hija y otros familiares han sido acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el supuesto cobro de sobornos alrededor de la construcción de esa obra. La FGE alega que los implicados se habrían beneficiado del 4% del valor del contrato, unos 76 millones de dólares. En particular se estima que el grupo familiar de Moreno recibió 660.000 dólares. Lenín Moreno buscaba evitar presentarse ante la Justicia ecuatoriana personalmente debido a su condición de salud y, en cambio, hacerlo desde Paraguay, donde reside mientras trabaja para la Organización de Estados Americanos (OEA).

