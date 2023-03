De Lula a Bukele: las múltiples ausencias en la Cumbre Iberoamericana

https://sputniknews.lat/20230325/de-lula-a-bukele-las-multiples-ausencias-en-la-cumbre-iberoamericana--1137299095.html

La edición 28° de la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en República Dominicana, aún con el incentivo de permitir un encuentro con los líderes de España, Pedro Sánchez, y de Portugal, Antonio Costa, parece no ser lo suficientemente atractiva para conseguir reunir a todos los mandatarios de la región.Por diferentes razones, varios mandatarios relevantes de la región han decidido no asistir a la cita, organizada bajo el lema: "Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible".Entre las ausencias más notorias está la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que decidió no viajar a República Dominicana para concretar una esperada visita a China en la que se entrevistará con el presidente chino, Xi Jinping. La representación brasileña, al final, quedó en manos de su canciller, Mauro Vieira, que sí se presentó en Santo Domingo y mantuvo encuentros bilaterales.Quien tampoco concurrió fue el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de ese país tampoco enviará a su canciller, Marcelo Ebrard, sino que será representado por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Administración, Maximiliano Reyes. El gesto es interpretado como un mensaje de la poca relevancia que la Cumbre representa para los intereses mexicanos.Centroamérica tendrá dos ausencias clave: la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. Mientras Bukele suele evitar las cumbres regionales, Ortega resolvió ser representado por su canciller, Denis Moncada.De todas formas, no son la únicas ausencias centroamericanas, ya que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, resolvió no participar de la reunión. En su lugar está el canciller guatemalteco, Mario Búcaro. Tampoco viaja el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que delegó su representación en el vicepresidente, José Gabriel Carrizo, y la canciller, Janaina Tewaney.La lista de ausentes parecía incluir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ya había faltado a la cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC) realizada en enero en Buenos Aires. Sin embargo, el mandatario comunicó su asistencia al Gobierno dominicano a última hora.Quien no viajó fue la mandataria peruana Dina Boluarte, quien a pesar de haber superado los tres meses en el poder aún sigue envuelta en acusaciones e investigaciones. Los últimos señalamientos contra la mandataria la acusaban de haber recibido financiamiento de forma irregular durante la campaña electoral que la llevó al poder en 2021.Si bien Boluarte desestimó la acusación, la titular del Ejecutivo peruano sigue prefiriendo no ausentarse del país, tal como lo había hecho en enero durante la asunción de Lula en Brasil o la cumbre de la CELAC. En su lugar concurrió la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, que tendrá a su cargo los encuentros con otros presidentes de la región.El presidente boliviano, Luis Arce, también participa de la Cumbre, a pesar de que su agenda internacional pudo complicar su participación en el evento aniversario de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).La lista de los presidentes que sí concurrieron también contiene a los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Paraguay, Mario Abdo Benítez y de Ecuador, Guillermo Lasso.Desde Centroamérica sí llegaron el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

