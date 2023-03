https://sputniknews.lat/20230325/kiev-no-merece-el-apoyo-que-recibe-senadora-rumana-llama-a-reconsiderar-la-ayuda-hacia-ucrania-1137327386.html

"Kiev no merece el apoyo que recibe": senadora rumana llama a reconsiderar la ayuda hacia Ucrania

Afirm贸 que la opini贸n internacional tambi茅n deber铆a darse cuenta de que "Ucrania no merece el apoyo que est谩 recibiendo". Sosoaca present贸 en el Senado un proyecto de ley que renunciar铆a a las relaciones de buena vecindad con Ucrania y la recuperaci贸n de sus regiones que hist贸ricamente fueron rumanos como Bucovina del Norte, Gertsa, Buceagul, Maramures y la isla de las Serpientes.Como respuesta a su iniciativa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano iniciaron un proceso de sanciones contra la senadora y su nombre apareci贸 en el pol茅mico sitio web Mirotvorets, m谩s conocido como la lista de la muerte en la que los ultranacionalistas ucranianos incluyen a figuras que consideran sus enemigos. La propia Sosoaca declar贸 haber recibido amenazas de la Canciller铆a ucraniana.El sitio Mirotvorets publica informaci贸n privada sobre activistas, pol铆ticos, reporteros y representantes de organizaciones internacionales a los que acusa de ser enemigos de Ucrania o de trabajar contra los intereses del pa铆s. Esta informaci贸n puede incluir su direcci贸n de residencia y n煤mero de tel茅fono privado.En 2015, el pol铆tico ucraniano Oleg Kal谩shnikov, conocido por su posici贸n contra el golpe de Estado de 2014, y el periodista Oles Buzina fueron asesinados en Kiev luego de que su informaci贸n privada fuese publicada por el portal. Este no ha sido un caso aislado, otras personas ya han recibido amenazas e intentos de intimidaci贸n luego de aparecer en la plataforma. Al d铆a de hoy incluye figuras como el primer ministro h煤ngaro, Viktor Orban, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger o el cofundador de Pink Floyd Roger Waters.La existencia de esa lista ha sido condenada no solo por Rusia y otros pa铆ses, sino tambi茅n por organizaciones como Amnist铆a Internacional, Reporteros sin Fronteras o el Comit茅 de Defensa de Periodistas.Desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informaron que Polonia estaba dispuesta a una mayor cooperaci贸n en la cuesti贸n ucraniana con Hungr铆a y Ruman铆a, cubriendo sus planes de apoderarse de Ucrania occidental. Varsovia espera que el atrincheramiento en el oeste de Ucrania divida al pa铆s y Polonia, por su parte, se haga con el control de los territorios ocupados por las fuerzas de paz, se帽alaron desde el organismo.La idea de ocupaci贸n de los territorios occidentales ucranianos por Polonia no es nueva, subray贸 a Sputnik Alex茅i Fenenko, doctor en Ciencias Pol铆ticas y profesor asociado de la Universidad Estatal de Mosc煤."La idea circula desde 2014. Se espera que en el 煤ltimo momento el Gobierno de Kiev podr铆a escaparse all铆 [al oeste de Ucrania] y crear un fragmento de la antigua Ucrania, que Occidente reconocer铆a como leg铆timo y luego Polonia y Hungr铆a podr铆an quitarle algunos territorios. Creo que este es el prop贸sito de esta concentraci贸n de sus fuerzas [en Ucrania]. Es poco probable que quieran entrar en guerra con Rusia, pero es posible que se hagan con una parte de Ucrania", comunic贸 Fenenko.En su opini贸n, la OTAN aprobar铆a esa decisi贸n de Polonia porque mantendr铆a al menos una parte de Ucrania bajo su control.

