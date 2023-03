https://sputniknews.lat/20230325/la-otan-libro-la-guerra-quimica-y-radiologica-contra-yugoslavia-en-1999-1137328403.html

"La OTAN libró la guerra química y radiológica contra Yugoslavia en 1999"

"La OTAN libró la guerra química y radiológica contra Yugoslavia en 1999"

La OTAN libró la guerra radiológica contra Yugoslavia en 1999, declaró la ministra de Salud de Serbia, Danica Grujicic. Tras el bombardeo, en el país se... 25.03.2023

En 1999, una confrontación armada entre separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo y el Ejército serbio derivó en el bombardeo de la entonces República Federal Socialista de Yugoslavia, que incluía Serbia y Montenegro, por parte de fuerzas de la OTAN.La operación se llevó a cabo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU y bajo el argumento de los países occidentales de que supuestamente Serbia estaba llevando a cabo una limpieza étnica de la población albano-kosovar. Los bombardeos de la OTAN continuaron durante 78 días, hasta el 10 de junio de 1999.El bombardeo de la OTAN contra Serbia mató a 2.500 personas, incluyendo 87 menores de edad y causó pérdidas económicas millonarias calculadas en 100.000 millones de dólares. El uso de proyectiles con uranio empobrecido también causó que se disparara el número de pacientes con cáncer, según las cifras oficiales del Gobierno serbio.La agresión de la OTAN como guerra radiológica y químicaAgregó que el problema de las personas que niegan los efectos nocivos del uranio y del uranio empobrecido es que no entienden lo que es la carcinogénesis, cuando las células normales se transforman en células cancerosas.La ministra de Salud explicó que estas nanopartículas "ingresan a los pulmones, tracto digestivo, riñones, y luego se puede esperar en cualquier momento que una partícula alfa, que es 50 veces más cancerígena que cualquier otra, salga de un átomo de uranio empobrecido en el cuerpo y convierta una célula normal en una maligna".Grujicic destacó que siete años después del bombardeo, se notó por primera vez un aumento de pacientes con leucemia y linfoma, así como de las llamadas malignidades sistémicas."Si anteriormente tenía un tumor cerebral que estaba localizado en el lóbulo frontal, el lóbulo occipital o el lóbulo temporal, ahora lo tiene del frontal al temporal. Literalmente, los tumores se convirtieron en enfermedades cerebrales", señaló.Un experimento en toda la región"Realmente no hay necesidad de esperar por la radioterapia, se agregaron más de 80 nuevos medicamentos a la lista del Fondo [de la República para el Seguro de Salud]. El tratamiento es mucho mejor, pero seguimos en la cima en cuanto a número de muertes, y como médico solo puedo explicarlo por la agresividad del tumor", lamentó.Agregó que esto ocurrió no solo en Serbia sino también en los países de su entorno.La titular de Salud afirmó que esto se puede probar científicamente, se deben hacer ciertas pruebas físicas y químicas. Pero realmente, el uso de uranio empobrecido, que no se limpiaba, por ejemplo, en la frontera con Albania y Montenegro, continuó, no solo provocó la aparición de enfermedades oncológicas, sino la esterilidad en los hombres, un aumento evidente de enfermedades autoinmunes de todo tipo, embarazos patológicos, el problema de ciertos trastornos mentales en niños que nacieron en ese período o en padres que estuvieron expuestos a todos esos efectos negativos.

