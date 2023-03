https://sputniknews.lat/20230325/serbia-reprocha-a-la-otan-el-bombardeo-de-1999-quien-les-dio-el-derecho-de-matarnos-1137312407.html

Serbia reprocha a la OTAN el bombardeo de 1999: "¿Quién les dio el derecho de matarnos?"

Serbia reprocha a la OTAN el bombardeo de 1999: "¿Quién les dio el derecho de matarnos?"

El derecho internacional fue violado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hace 24 años, cuando la Alianza atlántica decidió bombardear... 25.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-25T02:27+0000

2023-03-25T02:27+0000

2023-03-25T02:37+0000

internacional

aleksandar vucic

ana brnabic

serbia

otan

onu

yugoslavia

bombardeo de la otan a yugoslavia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137312162_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_15860ff5a051da3e481d318268f55b44.jpg

En una ceremonia en la plaza de San Jorge, en la localidad de Sombor, donde el 24 de marzo de 1999 cayó la primera bomba de la OTAN sobre territorio serbio, Aleksandar Vucic acusó al brazo armado de Occidente de haber provocado la muerte indiscriminada de miles de serbios.El bombardeo de la OTAN contra Serbia mató a 2.500 personas, incluyendo 87 menores de edad, y causó pérdidas económicas millonarias calculadas en 100.000 millones de dólares. El uso de proyectiles con uranio empobrecido también causó que se disparara el número de pacientes con cáncer, de acuerdo cifras oficiales del Gobierno serbio. A la conmemoración también acudieron la primera ministra del país, Ana Brnabic, el copresidente serbio de Bosnia–Herzegovina, Milorad Dodik, así como patriarcas religiosos y otros miembros del Gabinete serbio. "Desde entonces [el bombardeo de 1999], nada de lo que pasa en el mundo puede ser peor que lo que le hicieron a un pequeño país, cuyo único defecto fue que quería ser dueño de su propia tierra, ser libre, libertario, y eso no era del agrado de los que en 1989 y 1990 derribaron el viejo orden mundial y crearon uno nuevo, en el que son los únicos que deciden todo", dijo el presidente de Serbia. El dirigente serbio también acusó a la OTAN de haber mentido para justificar el ataque contra Serbia, con el argumento de que había un desastre humanitario en curso."No previnieron ninguna catástrofe humanitaria: armaron a grupos rebeldes en una nación libre y soberana, que no ha cruzado al territorio de otro Estado ni por una pulgada, ni por un dedo", señaló el presidente serbio.De acuerdo con Vucic, cuando la OTAN se dio cuenta de que no tendría la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, decidieron atacar sin el consentimiento del organismo internacional.En 1999, una confrontación armada entre separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo y el Ejército serbio derivó en el bombardeo de la entonces República Federal Socialista de Yugoslavia, que incluía Serbia y Montenegro, por parte de fuerzas de la OTAN.La operación se llevó a cabo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bajo el argumento de los países occidentales de que supuestamente Serbia estaba llevando a cabo una limpieza étnica en de población albano-kosovar. Los bombardeos de la OTAN continuaron durante 78 días, hasta el 10 de junio de 1999.

https://sputniknews.lat/20220823/kosovo-el-enclave-de-la-otan-que-adora-a-bill-clinton-y-tolera-al-crimen-organizado-1129681361.html

https://sputniknews.lat/20230301/serbia-esta-dispuesta-a-abordar-el-plan-de-la-ue-para-kosovo-pero-con-una-condicion-1136315420.html

serbia

yugoslavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aleksandar vucic, ana brnabic, serbia, otan, onu, yugoslavia, bombardeo de la otan a yugoslavia