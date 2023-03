https://sputniknews.lat/20230325/tiktok-podria-voltear-la-mirada-a-america-latina-si-es-prohibido-en-el-mercado-de-eeuu-1137300266.html

TikTok podría voltear la mirada a América Latina si es prohibido en el mercado de EEUU

TikTok podría voltear la mirada a América Latina si es prohibido en el mercado de EEUU

TikTok es una de las redes sociales más importantes en el mundo y también una de las que están "en la mira" de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por... 25.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-25T01:37+0000

2023-03-25T01:37+0000

2023-03-25T01:37+0000

internacional

tiktok

eeuu

méxico

comisión europea

facebook (red social)

redes sociales

🏛️ compañías

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137297493_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_565f839df5842f9a374c8d2364148035.jpg

Desde 2020, en la Administración Trump, la red social de la compañía china ByteDance ha sido acusada de la presunta vulneración de los datos de sus usuarios por la falta de transparencia. Por ello, hasta la fecha, Washington considera que TikTok podría ser utilizada por una herramienta de espionaje.Esto ha derivado en que los funcionarios estadounidenses, así como los de la Comisión Europea y el Reino unido no puedan descargar la aplicación en dispositivos que sean propiedad del Gobierno o que cuenten con software laboral.Por esta razón, el 23 de marzo, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, compareció ante el Congreso estadounidense, donde brindó argumentos para evitar un veto total de la aplicación en el país. Entre varios temas abordados, el empresario singapurense rechazó que el Gobierno chino esté detrás del manejo de datos de la plataforma.Además, consideró que ningún dispositivo gubernamental debería tener redes sociales en su sistema y reviró a los cuestionamientos sobre la privacidad, donde indicó que Estados Unidos no tiene un "gran historial con los datos" de los usuarios, en referencia a Facebook* y Cambridge Analytica.Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional, por lo que "debe acabar de una forma u otra".Pero los motivos van más allá de estos argumentos. "En 2020 se presionó para que vendieran TikTok y no lo lograron. De este lado, ahora lo que están haciendo es básicamente lo mismo: ya no tratar de vender, pero sí prohibir la aplicación dentro del mercado estadounidense. En buena parte sabemos que, cuando Estados Unidos toma ciertas resoluciones, también [lo hace] el mercado europeo; digamos que lo apoya o lo secundan", comenta el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en redes sociales y comunidad digital, Rubén Darío Vázquez, en entrevista para Sputnik.¿Habrá consecuencias tras la comparecencia de Chew?Tras los comentarios del CEO de TikTok ante el Congreso estadounidense, una de las posibles consecuencias podría ser —si se prohíbe totalmente en el país norteamericano— la pérdida de acciones en el mercado financiero."El valor bursátil de la empresa puede venirse hacia abajo, sobre todo si se prohíbe en un mercado tan potente como el estadounidense y el europeo. [En otro rubro], Latinoamérica también es un mercado gigantesco para la aplicación. Recordemos que la familia Meta*, con Facebook*, es la red social que más usuarios tienen el planeta: estamos hablando de casi 3.000 millones de usuarios. El crecimiento de de TikTok [cuenta] con aproximadamente 1.500 millones de usuarios; es gigantesco. A Facebook* le tomó aproximadamente 18 años llegar a esa cantidad, mientras que TikTok lo logró en tres años. Por eso le hace tanto ruido a Estados Unidos", afirma el especialista.Un tema más que está involucrado son las interacciones en redes sociales. "Veremos que tanto Facebook* como Instagram* van a la baja en cuestión de interacción, mientras que TikTok se mantiene como el 'rey' indiscutible [en este ámbito]. Es decir, las personas son mucho más activas y constantes que en cualquier otra red social […]. También hay una cuestión de protección hacia Estados Unidos; el mercado digital no está tratando de proteger precisamente a las empresas [de ese país] que, hasta hace algunos años, lideraban el mercado de la publicidad digital", describe Vázquez.Finalmente, el experto hace referencia a las cuestiones geopolíticas: "Existe la confrontación entre Estados Unidos y China y toda la serie de bloqueos y acciones en tónica de esta [especie] de Guerra Fría".¿Qué pasará con América Latina si TikTok se prohíbe en EEUU?Si bien el veto total a TikTok en la Unión Europea y Estados Unidos serían un "golpe" para la aplicación, la plataforma china sí tendría oportunidades en México y América Latina debido al nivel de penetración en la población en la región.Tan solo en México, describe Vázquez, es la tercera red social más utilizada, detrás de Facebook* e Instagram*; además, es utilizada por las personas más jóvenes.El también maestro en comunicación e innovación tecnológica por la UNAM descarta que se genere presión contra el Gobierno mexicano o el resto de los países latinoamericanos para prohibir la plataforma.En parte, esto se debe a que las leyes en materia digital no son claras ni en México ni en Washington, señala. Sumado a ello, América Latina es un mercado donde, en caso dado, tendría una fuerte cabida la plataforma para continuar creciendo y generando ingresos.En esa época, aunque no hubo grandes pérdidas, se dejó un precedente para la aplicación."Sí eran 100 compañías las que lo boicotearon, pero tenían millones de pequeños anunciantes que eran mucho más importantes para ellos. En este caso podría suceder algo muy similar, en el sentido de que TikTok podría [mirar] a Latinoamérica y cambiar un poco su modelo de negocios, enfocado ya no a grandes marcas, sino a pequeños anunciantes. De hecho, es hacia donde van prácticamente todas las redes sociales", concluye el especialista. *La actividad de Meta (propietaria de Facebook e Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20230223/la-comision-europea-prohibe-el-uso-de-tiktok-a-sus-funcionarios-1136141924.html

https://sputniknews.lat/20230310/politico-tiktok-trabaja-con-una-empresa-relacionada-con-el-gobierno-de-biden-1136671372.html

https://sputniknews.lat/20220622/tiktok-prefiere-evitar-sanciones-y-se-doblega-ante-la-ue-1127139853.html

eeuu

méxico

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

tiktok, eeuu, méxico, comisión europea, facebook (red social), redes sociales, 🏛️ compañías, unión europea