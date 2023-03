https://sputniknews.lat/20230325/turquia-espera-que-su-parlamento-apruebe-el-ingreso-de-finlandia-a-la-otan-1137338508.html

Turquía espera que su Parlamento apruebe el ingreso de Finlandia a la OTAN

Turquía espera que su Parlamento apruebe el ingreso de Finlandia a la OTAN

Ankara espera que su Parlamento no tenga problemas para aceptar la solicitud de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Helsinki... 25.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-25T20:43+0000

2023-03-25T20:43+0000

2023-03-25T20:44+0000

internacional

otan

finlandia

ibrahim kalin

turquía

recep tayyip erdogan

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/02/1135313761_702:0:3120:1360_1920x0_80_0_0_b6d6e5706f87091bb5c6465ebc63fc8a.jpg

El 23 de marzo pasado, la Comisión parlamentaria de Asuntos de Política Exterior aprobó el protocolo de ratificación de ingreso de Finlandia a la OTAN, por lo que ahora solo falta la aprobación del Pleno de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.Al respecto, Kalin declaró que esperan a que la solicitud se apruebe de la misma manera en el Pleno, dado que Turquía no tienen ningún problema con Finlandia.Por otra parte, el vocero de Erdogan reiteró que Ankara aún no ha tomado una decisión respecto al ingreso de Suecia a la OTAN, pero comentó que esto depende directamente de las acciones que tome Estocolmo.Aunque Helsinki se acerca cada vez más a su ingreso a la Alianza atlántica, no se puede decir lo mismo de Suecia, país al que Turquía considera cómplice de los grupos kurdos, específicamente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (proscrito en Turquía).Las solicitudes de ingreso a la OTAN requieren la aprobación de los Parlamentos de los 30 países miembros de la Alianza. Se espera que este 27 de marzo Hungría vote en su Congreso a favor de la inscripción de Finlandia.

https://sputniknews.lat/20230325/la-otan-libro-la-guerra-quimica-y-radiologica-contra-yugoslavia-en-1999-1137328403.html

finlandia

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, finlandia, ibrahim kalin, turquía, recep tayyip erdogan, política