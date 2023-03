https://sputniknews.lat/20230326/el-pueblo-cubano-elige-a-sus-representantes-en-el-parlamento-todo-sobre-las-elecciones-en-la-isla--1137362388.html

El pueblo cubano elige a sus representantes en el Parlamento: todo sobre las elecciones en la isla

El pueblo cubano elige a sus representantes en el Parlamento: todo sobre las elecciones en la isla

Este 26 de marzo, Cuba elegirá a los 470 representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el máximo órgano legislativo en la nación caribeña... 26.03.2023

Más de 8.000.000 de personas podrán ejercer su derecho al voto en la mayor de las Antillas desde alrededor de 23.400 colegios electorales y, de acuerdo con Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), el sufragio comenzó con total normalidad y seguridad a partir de las 7:00 horas (hora local).Eduardo Adame Prado, jubilado y maratonista, fue el primero en expresar su decisión en las urnas del Colegio Electoral No. 1 en el municipio capitalino de Playa pues, según refirió a Sputnik, "los cubanos con conocimiento y dignidad sobre el actual proceso, deben asumir esta responsabilidad y votar por todos, lo cual significa ratificar la vigencia de la Revolución".De igual manera, valoró la presencia de jóvenes candidatos a diputados, casi 7% más respecto a la actual IX Legislatura. En total, aparecen como aspirantes 94 hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad, lo cual representa 20% de los 470 parlamentarios seleccionados en las denominadas organizaciones de masas y aprobados por las asambleas municipales.Mujeres en el ParlamentoLa inclusión de un número significativo de mujeres en el Parlamento cubano resulta, a juicio de la secretaria general del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle, del proyecto de derechos, oportunidades y posibilidades impulsado en el país antillano desde hace varias décadas.No siempre fue así, refirió a Sputnik, "empezamos con muy pocas representantes al comienzo del experimento social del Poder Popular en Matanzas en 1974; en aquella oportunidad solo salieron nominadas por circunscripción apenas un 3%. Hoy existe 56% de delegadas y en este Parlamento la candidatura representa poco más de 55%".Amarelle recordó que, en su condición de órgano legislativo, todas las normas previstas para su aprobación en el próximo lustro "pasarán por las manos de esa mayoría de mujeres" y aseguró que la condición de diputado en la isla no depende del dinero o la influencia de amigos, más bien de méritos, compromisos y el acompañamiento a los electores.La secretaria general evocó la frase del líder Fidel Castro: "La mujer es una Revolución dentro de la Revolución", y mencionó los desafíos de la anterior legislatura, que finaliza el próximo 19 de abril, entre ellos, la aprobación de la Constitución de la República, del nuevo Código de las Familias y de la estrategia integral de prevención de la violencia de género.Sumado a ello, agregó, el impacto de las 243 medidas contra la mayor de las Antillas, impuestas bajo el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), por tanto, el venidero mandato dará continuidad, implementará y fiscalizará la aplicación de esos acuerdos y de los artículos contenidos en la Carta Magna.Por su parte, Yarelys Matos, delegada de la circunscripción 3 del Consejo Popular Miramar, afirmó que esa estructura de poder incluye la pluralidad de la sociedad y aludió a divulgación de las biografías de los candidatos en el país, pertenecientes a "campesinos, estudiantes, religiosos, amas de casa y trabajadores por cuenta propia, es decir, todos estamos representados".Sistema electoral democráticoTras el ejercicio de su derecho al voto, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró a representantes de la prensa nacional y extranjera que el procedimiento electoral cubano "es ampliamente democrático" y resulta "difícil encontrar sistemas parecidos o con requisitos como que los candidatos deben obtener más de la mitad de los votos efectivos para ser electos".El canciller expresó que el proceso comienza desde la nominación abierta y popular de los candidatos y continúa con la "participación efectiva y permanente en la toma de decisiones fundamentales del país, de manera que venimos a votar con alegría, satisfacción y optimismo".Rodríguez Parrilla aseguró que "los tiempos han cambiado y el mundo vive hoy una crisis sistémica" y aludió a la repercusión de los temas económicos en los estados de ánimo, pero este ejercicio "es una expresión voluntaria de los ciudadanos, estoy seguro que será una excelente jornada, los candidatos serán electos con un amplio apoyo y el sufragio cubano será ejemplar y distinto".¿Cuáles son los deberes de los diputados?Yuliesky Amador Echevarría, máster en Derecho Constitucional y Administrativo, explicó a Sputnik que el artículo 113 de la Constitución determina entre los deberes de los diputados está el desarrollo de sus labores en beneficio de los intereses colectivos, la permanencia del vínculo con sus electores y la atención de los planteamientos, sugerencias y críticas.El profesor de la Universidad de Artemisa indicó, asimismo, que ellos tienen como obligaciones la explicación de la política del Estado y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones. Según la Ley No.131, también "representan a la sociedad en su conjunto y no a un determinado territorio".En este sentido, el artículo 115 de la Carta Magna puntualiza que la condición de diputado no entraña privilegios personales ni económicos; por ello, en el tiempo del desempeño efectivo de sus funciones perciben la misma remuneración de su centro de trabajo y mantienen los lazos con este.Unido a ello, "están en la obligación de mantener una conducta acorde a los principios éticos correspondientes a su condición, abstenerse de invocar o de hacer uso de su posición para obtener beneficios personales o realizar gestiones indebidas a favor de otras personas", aseguró Amador Echevarría.Además, deben cumplir con los acuerdos de la Asamblea Nacional, integrar las comisiones de trabajo, desempeñar correctamente sus funciones y asistir puntualmente a las sesiones parlamentarias, las reuniones de las comisiones y las actividades convocadas por el presidente de ese órgano.¿Qué es la Asamblea Nacional del Poder Popular?La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, democrático, electivo, representativo y responsable y el único órgano con potestad constituyente y legislativa, establecido esto en el artículo 102 de la Constitución.Está integrada por diputados electos a partir del voto libre, igual, directo y secreto, por un periodo de cinco años, modificable solo ante situaciones excepcionales y, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados, a su presidente, al vicepresidente y al secretario.Igualmente, subrayó Amador Echevarría, elige al Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley le atribuyen, y sus sesiones acontecen en La Habana, aunque excepcionalmente puede hacerlo en cualquier otra parte del territorio nacional.

