Sin derecho a perdonar: ¿pagará la OTAN las consecuencias de los bombardeos con uranio empobrecido?

Sin derecho a perdonar: ¿pagará la OTAN las consecuencias de los bombardeos con uranio empobrecido?

Durante la agresión a Yugoslavia, la OTAN bombardeó objetivos militares, pero también fábricas, iglesias, escuelas y hospitales. A pesar de que esto sucedió en... 26.03.2023, Sputnik Mundo

La OTAN admitió haber bombardeado varios pueblos serbios, y en palabras del abogado, allí caían a diario bombas de uranio empobrecido. Sin embargo, los residentes se enteraron más tarde de que la tierra estaba contaminada y no fue hasta 2005 cuando las autoridades la descontaminaron.En cuanto a las indemnizaciones, el abogado Srdan Aleksic informó que los soldados italianos que han sufrido cáncer recibieron indemnizaciones de entre 300.000 y un millón de euros.¿Cuánto uranio empobrecido fue lanzado y cuáles son sus consecuencias?El doctor Radomir Kovacevic, toxicólogo y exdirector del Centro de Protección Radiológica, recordó a Sputnik que la OTAN utilizó municiones de uranio empobrecido en 1991 en Irak, luego en la guerra de Bosnia y Herzegovina, y más tarde en la agresión de 1999 contra la entonces República Federal Socialista de Yugoslavia.También indicó que fueron publicados cuatro estudios de diversos grupos de expertos, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que solo el cuarto, en el que participaron expertos de Serbia, proporcionaba datos precisos. "Este informe mostraba exactamente lo que fue encontrado. Incluyendo que se encontró uranio en el aire, también se estableció la presencia de plutonio. Tuvieron que admitir que dispararon 31.000 misiles, es decir, unas nueve toneladas. Nuestro Ejército dice que son entre 45.000 y 51.000 misiles, es decir, 15 toneladas. Fuentes rusas informan de que fueron disparados unos 90.000 misiles, es decir, unas 30 toneladas de uranio empobrecido", declaró.En lo que se refiere a los lugares más vulnerables, Kovacevic explicó que cuando se descontaminó la península de Lustica en 2001, en el actual Montenegro, la OTAN fue la primera en indicar honestamente que había disparado más de 400 misiles en el lugar. Esto fue corroborado por la búsqueda de fragmentos de munición en el lugar.También mencionó la presencia de uranio empobrecido en varias personas a las que se encuestó en las zonas contaminadas. En sus palabras, en los pueblos cercanos a Vranje, los ciudadanos tenían una concentración media de la sustancia venenosa de 36-231 nanogramos por litro de orina y no deberían tener ninguna.Agregó que un gran número de expertos de su equipo que llevaron a cabo la investigación también murieron de cáncer, por lo que afirmó que podemos hablar de más de una calle de la muerte en Vranje.Kovacevic añadió que denunciar es el deber no solo para los antepasados, sino también para los descendientes. Y deben hacerlo cuanto antes porque el pacto de la OTAN está desapareciendo."No vamos a negociar, que paguen tanto como pagan a sus perros de guerra", ironizó al concluir que "si nos callamos, admitiremos la culpa".

