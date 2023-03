https://sputniknews.lat/20230327/amlo-se-reune-con-el-abogado-del-expresidente-peruano-pedro-castillo-1137401301.html

AMLO se reúne con el abogado del expresidente peruano Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión con Guido Leonardo Croxatto, defensor legal del exmandatario peruano Pedro Castillo... 27.03.2023, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano conversó personalmente con el abogado del líder izquierdista de Perú en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. La reunión sucede en momentos en que Castillo enfrenta un proceso judicial en su contra y su familia se encuentra asilada en territorio mexicano. El abogado Guido Leonardo Croxatto entregó al presidente López Obrador una carta escrita por Pedro Castillo, en la que el exmandatario peruano agradeció la solidaridad de las autoridades mexicanas por todo el apoyo que ha recibido. "Me siento un continuador de las luchas que siempre ha dado el pueblo mexicano, el lugar donde nace el constitucionalismo oficial. Tenemos una historia milenaria de hermandad con el poder de los ancestros, los mayas, aztecas y mis ancestros los incas como ejemplo de constante lucha, identidad cultural y fortalece de espíritu", se lee en la misiva. El expresidente peruano, destituido en diciembre pasado por el Congreso de su país, también recordó que "México fue el primer país en apoyarnos desde el primer día" y recordó que la represión policial se haya convertido en una constante para atentar en contra del pueblo de Perú. "No hay justicia, los tanques sitian la universidad, a mi familia los hostigan", acusó. En su misiva, Castillo pide a López Obrador que se coordine con su defensoría legal, en la cual participan abogados de otros países, como Argentina. "[Es] el equipo de las y los hermanos de los países comprometidos en esta justa causa de apoyar al Perú". Guido Leonardo Croxatto es pupilo del reconocido abogado y constitucionalista Eugenio Zaffaroni. También fue ministro de la Corte Suprema de Argentina. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso del Perú el 7 de diciembre de 2022, luego que el entonces presidente anunciara por cadena nacional la disolución de ese mismo Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción, tras un tumultuoso mandato de un año y medio marcado por el obstruccionismo opositor y una rotación constante de ministros en su gabinete.Desde diciembre, el lugar de Castillo fue ocupado por la actual mandataria del país andino, Dina Boluarte, a quien rechaza una buena parte del pueblo peruano. Sin embargo, a pesar de las protestas sociales que ya han derivado en decenas de muertos y cientos de heridos, Boluarte asegura que no renunciará al poder e incluso ha dicho que castigará a "los malos ciudadanos" que generen disturbios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera "espurio" el Gobierno de Boluarte.

