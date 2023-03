https://sputniknews.lat/20230327/amlo-tiene-un-plan-c-para-la-reforma-electoral-no-esten-pensando-que-ya-se-termino-todo-1137383862.html

AMLO tiene un plan C para la reforma electoral: "No estén pensando que ya se terminó todo"

AMLO tiene un plan C para la reforma electoral: "No estén pensando que ya se terminó todo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en caso de que la suspensión de la reforma electoral continúe, existe un plan C para cambiar la... 27.03.2023

El 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de controversia constitucional y pidió a las autoridades demandadas, al Congreso y al Ejecutivo federal que presenten su respuesta dentro del plazo legal.Con ello queda suspendida de manera indefinida la reforma electoral impulsada por López Obrador, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral."Y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia, para que haya un Gobierno del pueblo y no de los potentados con sus achichincles voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a la que respetamos mucho. Ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, no estén pensando que ya se terminó todo", afirmó en su conferencia de prensa matutina.En sus palabras, esta estrategia consiste en no votar por los partidos políticos conservadores y sí por la transformación del país."Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 2018, fue el pueblo el que dijo 'basta'", subrayó.López Obrador consideró que la suspensión de la reforma electoral, también conocida como plan B, es solo una muestra de que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) se niegan a disminuir sus salarios."Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo. En eso consiste 'El INE no se toca' porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Así está en el artículo 127", señaló.El Gobierno mexicano argumenta que la reforma electoral pretende ahorrar y hacer más eficiente la celebración de elecciones en el país. Según el mandatario, las elecciones mexicanas están dentro de las más caras de mundo, pero la oposición y algunos de los consejeros del INE consideran que con esa reforma se pone en riesgo el propio proceso electoral y la celebración de comicios libres y transparentes.

